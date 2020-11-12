«Считаем, выгодно ли нам»: Яна Рудковская рассказала, как относится к отмене шоу Ильи Авербуха

12.11.2020, 20:47, Разное

Илья Авербух принял решение отменить новогодние шоу в Москве. Яна Рудковская, отреагировав на новость, рассказала, что они с Евгением Плющенко ведут счет, будет ли им выгодно выступать.

Илья Авербух заявил, что в Москве не пройдут его ледовые шоу, но, возможно, показ может состояться в Сочи, где ледовая арена вмещает 12 000 зрителей. Хореограф не исключает возможности проведения шоу в других городах, где будет благоприятная ситуация с COVID-19.

Что касается Яны Рудковской, то в беседе с журналистами она заявила, что только после 15 ноября вместе с супругом Евгением Плющенко примут окончательное решение. Она дополняет, что пока подсчитывают, насколько окажется выгодным загруженность зала в 25%.

Напомним, что годом ранее постановка «Снежная королева» проходила на арене ВТБ, вмещающей около 25 000 зрителей. Так как для организации концерта необходимы костюмы, зарплаты, эффекты, дополнительные расходы, поэтому от количества зрителей зависят заработки.