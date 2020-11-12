Цена газа “Нафтогазу України” сейчас ниже, чем за три предыдущих года – Коболев

12.11.2020, 20:40, Новости дня

Сегодня “Нафтогаз України” предлагает газ по цене ниже, чем она была за последние три года, и до 40% дешевле, чем другие поставщики, сообщил глава НАК Андрей Коболев в эфире “5 канала”.

“Наша цена на текущий месяц составляет 6,33 грн, а если кто-то захочет купить газ на весь год, это будет 6,45 грн. Существенно дешевле, – рассказал руководитель. – У нас есть желание получить большую долю рынка, постоянных лояльных клиентов, и мы выбрали коммерческую тактику расширения. Мы предлагаем рыночную цену, но ниже, чем у конкурентов. В этом смысл рынка – конкурировать за клиента”.

Коболев добавил, что сам “Нафтогаз” не регулирует цену на газ для населения, напрямую он поставляет топливо только для 2% бытовых потребителей.

“Населению газ поставляют частные газсбыты. Доля “Нафтогазу” на рынке для населения составляет “огромных” 2%. 98% населения пока не покупают газ у “Нафтогазу”, они покупают у частных компаний, которые очень давно существуют на рынке. Они не прошли процесс отделения, они являются монополистами в каждой отдельной области и сейчас устанавливают цену на газ”, – объяснил он.

По словам Коболева, сейчас ежедневно заявки на подключение к ГК “Нафтогаз України” подают до 5 тысяч украинцев.

“В течение нескольких дней мы конвертируем 60–70% заявок, и они становятся нашими клиентами”, – рассказал глава компании.

Остальные заявки оформляются не так быстро из-за сложностей с документами, отметил Коболев.

“Мы хотим идти к регулятору с инициативой, как это упростить, и обязать облгазы выдавать клиенту QR-код, чтобы мы могли получать из базы данные потребителей. Эта идея упростит процедуру и облегчит переход потребителя к любому поставщику, не только “Нафтогазу”, – заявил председатель правления НАК “Нафтогаз України”.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа и население может свободно менять поставщика.