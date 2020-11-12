 

Лавров заявил, что Навального могли отравить в Германии или по пути туда

12.11.2020, 20:40, Новости дня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен в Германии или в самолете по пути туда. Об этом он сказал 12 ноября на брифинге, пишет РБК.

“У нас есть все основания полагать, что все, что с ним [Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику “Шарите”, – заявил министр.

Лавров задал вопрос, какие люди летели в самолете с Навальным в Берлин.

“Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов”, – заявил он.

При этом глава МИД РФ не уточнил, какие основания для таких утверждений есть у российской стороны.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

12 ноября Лавров заявил, что Россия вводит ответные санкции против руководства Германии и Франции в ответ на санкции, введенные из-за отравления Навального. Конкретные фамилии и должности он не назвал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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