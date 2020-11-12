В Сумах пьяный мужчина ранил ножом двух человек на улице. Он изменил внешность и бежал из города

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12.11.2020, 20:40, Новости дня

Пьяный 27-летний житель города Сумы ранил ножом двух прохожих на улице. Инцидент произошел ночью в Курском микрорайоне города, рассказали в пресс-службе полиции области в четверг, 12 ноября.

Компания из четырех человек пила пиво на улице. Одному из мужчин позвонили, он отошел за угол поговорить. Уже через минуту послышались его крики о помощи.

Сообщается, что друзья бросились на крик и увидели трех неизвестных молодых людей, один из которых набросился с ножом на их товарища. Одна из женщин бросилась защищать друга, но тут же получила удар ножом. После этого злоумышленники скрылись.

Медики доставили двух раненых в больницы, им оказали необходимую помощь. Угрозы их жизни нет.

По информации полицейских, нападавшего задержали на следующий день. Чтобы скрыться от полицейских, мужчина изменил внешность: сбрил бороду и волосы на голове. Прихватив личные вещи и документы, он выехал из областного центра.

Обвиняемого поймали в городе Ромны на следующий день и доставили в областной центр. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступлений по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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