«Целятся в наших солдат» — в Лондоне возмутились, обнаружив в России британские винтовки

12.11.2020, 20:35, Новости дня

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны Тобиас Эллвуд потребовал провести расследование, как английские снайперские винтовки оказались в распоряжении российских войск. При этом он высказал опасение, что это «очень мощное» оружие может быть использовано против солдат Соединённого Королевства, базирующихся в Прибалтике, пишет The Independent.



Reuters

Снайперские винтовки британского производства «попали в руки» российских войск и могут быть использованы против армии Соединённого Королевства. С таким заявлением в парламенте страны выступил председатель комитета по вопросам обороны Тобиас Эллвуд, передаёт The Independent.

Депутат сообщил коллегам, что речь идёт о «мощном оружии», которое выпускает базирующаяся в Портсмуте компания Accuracy International. Её винтовки обнаружились в РФ и теперь «нацелены на британских солдат», принимавших участие в операциях НАТО в Эстонии, считает Эллвуд.

«Некоторые из этих систем вооружения теперь оказались в руках русских, которые сейчас действуют в Восточной Европе, — заявил он. — И это оружие на самом деле нацелено на британских солдат, которые также базируются там для поддержки стран Балтии и проведения операций НАТО».

Депутат призвал провести расследование Департамент международной торговли (DIT), представитель которого Аманда Брукс также давала показания комитету палаты общин по экспортному контролю за оружием. Она подтвердила, что ведомству поступали сообщения о том, что британское снайперское оружие оказалось в распоряжении России.

Власти Соединённого Королевства запретили экспорт оружия в Россию с 2014 года в рамках санкций, введённых после «аннексии части Украины»*. Брукс заверила Эллвуда, что это эмбарго продолжает действовать.

При этом она признала, что ещё до введения запрета власти выдавали лицензии на продажу некоторых снайперских винтовок, при условии, что они использовались в спортивных целях. Чиновница предположила, что оружие было взято из этих партий.

Глава департамента экспортного контроля DIT Крис Чу не исключил, что речь может идти о снайперских винтовках, лицензированных на экспорт в Россию в конце 1990-х годов. Но Эллвуд отверг эти объяснения, назвав их «беспечными».

«Я не думаю, что используются системы вооружения 1990-х годов, — заявил он. — Получалось бы, что этому оружию 30 лет. Я не считаю, что дело обстоит именно так, и данные свидетельствуют о том, что это гораздо более современные системы вооружения».

«Есть разница между спортивными снайперскими винтовками и винтовками, предназначенными для боевых действий в Арктике, которые продаёт эта компания (Accuracy International. — ИноТВ). Они не предназначены для стрельбы по животным, они предназначены для военных целей», — подчеркнул политик.

«Это оружие создали не 30 лет назад. Это системы, вероятно, были проданы кому-то ещё, а затем попали в руки людей, которые целятся в британских солдат», — добавил Эллвуд. Он попросил DIT предоставить комитету полную оценку того, как оружие оказалось в России.

«Тот факт, что российские войска используют винтовки британского производства, в очередной раз показывает, насколько сломана система экспорта оружия. Поразительно, что этот случай до сих пор не расследуется в приоритетном порядке», — заявил изданию представитель движения против торговли оружием Campaign Against Arms Trade Эндрю Смит.

«Оружие легко может перейти из рук в руки, а в зоне боевых действий не существует такого понятия, как контроль над вооружениями. Его срок службы часто превышает длительность ситуации, в рамках которой оно продаётся», — добавил он.

«После того как оружие покидает границы нашей страны, становится почти невозможно контролировать, кем и против кого оно используется. Лучший способ остановить использование оружия в преступлениях или злоупотреблениях — вообще его не продавать», — констатировал Смит.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).