 

Японии грозит третья волна коронавируса из-за похолодания и внутреннего туризма

12.11.2020, 20:35, Новости дня

Японские власти пытаются принять меры, чтобы справиться с новой волной коронавируса. В последнее время в стране заметно увеличилось количество заболевших COVID-19, что, по мнению экспертов, связано со снижением температуры и государственной программой по поощрению внутреннего туризма.


Reuters

Японские власти выступили с предупреждением о надвигающейся третьей волне коронавируса. Их слова прозвучали на фоне увеличения числа заболевших, ответственность за которое возлагают на похолодание и правительственную кампанию по поощрению внутреннего туризма, пишет The Guardian.

После нескольких недель относительно стабильной ситуации с  COVID-19 в Стране восходящего солнца продолжился суточный прирост. Во вторник было зафиксировано 1284 новых случая, в результате чего общее число заражённых составило 111 222 человека, а погибших — 1864.

Япония избежала большого числа случаев заболевания и смертей, наблюдаемых в Великобритании, США и других странах, что некоторые объясняют повсеместным ношением масок. Однако, по всей видимости, решение о запуске щедро субсидируемой туристической программы Go To Travel, стоимость которой оценивается в сумму $16 млрд, способствовало новой волне инфекций, отмечает издание.

Число заболеваний растёт не только в Токио, где зарегистрировано более 33 тыс. случаев, но и в префектурах с большим городским населением, таких как Осака, Канагава и Айти. Губернатор последней Хидэаки Омура ещё на прошлой неделе заявил: «Фактически третья волна уже наступила».

Хоккайдо, самый северный из основных островов Японии, сумел сдержать крупную вспышку после введения чрезвычайного положения в феврале. Но на этой неделе количество ежедневных случаев заболевания превысило 200 человек впервые с начала пандемии. Большинство заражений приходится на крупнейший город Саппоро, где оживлённая ночная жизнь является основной статьёй дохода местной экономики.

Для сдерживания эпидемии власти призвали хозяев баров и клубов закрываться с 22:00 до 5:00, а рестораны — прекратить подавать алкоголь после 22:00. «Я не думаю, что Хоккайдо  единственное место, которому нужны контрмеры, чтобы справиться с более низкими температурами и изменениями в обстановке», — заявил губернатор острова Наомити Судзуки.

С начала пандемии в Японии особое внимание уделялось ношению масок и необходимости избегать закрытых пространств, многолюдных мест и окружений, способствующих тесному контакту. Но эти меры предосторожности стало труднее соблюдать в холодную погоду.

Правительственная группа экспертов призвала принять новые меры для зимнего периода. Они предупредили, что бездействие может привести к резкому увеличению числа заражений.

Главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като предложил исключить Хоккайдо из Go To Travel. Но премьер Ёсихидэ Суга отверг эту идею, заявив, что власти следят за ситуацией и продолжат проводить кампанию, учитывая мнение экспертов.  

Кентаро Ивата, специалист по инфекционным заболеваниям в университетской больнице Кобе, предположил, что недавний рост заражений вызван сочетанием факторов. Среди них он указывает кампанию Go To Travel, самоуспокоенность людей и политиков, а также понижение температуры.

«Мы должны быть полны решимости снизить уровень заражения», — заявил Ивата в интервью The Guardian. По его признанию, он ожидал, что увеличение числа серьёзных случаев «наступит позже».

«Бессистемные меры только отсрочат проблему. Снижение возможностей заразиться  это самый простой способ сократить количество заболевших, поэтому политикам необходимо предлагать прямую [финансовую] поддержку людям, которые в ней нуждаются, а не туристическую кампанию, которая помогает распространять болезнь», — подчеркнул эксперт.



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