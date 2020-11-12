 

Героя Ватерлоо могут выставить из собора Святого Павла за «скандальное» прошлое

12.11.2020, 20:35, Новости дня

В рамках новой программы по переосмыслению истории, вызванной среди прочего движением Black Lives Matter, лондонский собор Святого Павла может демонтировать статую героя Ватерлоо Томаса Пиктона. В вину прославленному генералу ставится то, что он заработал состояние на работорговле и жестоко обращался с населением Тринидада во время своего губернаторства, пишет Daily Express.


Reuters

Лондонский собор Святого Павла может демонтировать статую героя Ватерлоо из-за его «оскорбительного» прошлого. Речь идёт о памятнике генерал-лейтенанту Томасу Пиктону, который стал самым высокопоставленным британским офицером, погибшим во время знаменитой битвы 1815 года, пишет Daily Express.

Пиктон прославился не только благодаря своей службе в королевской армии. Как показывают исследования, военный заработал себе состояние на работорговле. Кроме того, в должности губернатора он жестоко обращался с населением карибского острова Тринидад, будучи его губернатором, и дал добро на пытки 14-летней девочки, отмечает издание.

В свете этих данных монумент видного деятеля вскоре может покинуть собор в рамках нового проекта, призванного переосмыслить историю находящихся в здании памятников с учётом наиболее актуальных вопросов — обращения с рабами, военнопленными и коренными народами. Его инициаторы говорят, что на затею их вдохновили общественные споры, вызванные среди прочего движением Black Lives Matter, президентством Трампа и брекситом.

«Эти далеко идущие дебаты побуждают нас по-новому взглянуть на один из самых значительных британских скульптурных пантеонов, построенный в XIX веке в соборе Святого Павла», — говорится на сайте британского Департамента исследований и инноваций. По словам ведомства, речь идёт о более чем 500 памятниках, изображающих некоторых из самых значительных людей Британии.

Между тем статую Пиктону уже вынесли из общественного центра в Кардифе после голосования за её демонтаж. Его портрет в Национальном музее Уэльса также был переосмыслен, «чтобы дать больше контекста его связям с работорговлей».

Однако учёные относятся к удалению статуй с опаской. Доктор Джин Уилсон, ведущий исследователь памятников, призвала дать гарантии защиты находящегося в соборе Святого Павла пантеона.

«Пантеон  это совокупность людей, которые считались достойными упоминания. Если вы разбираете пантеон, вы фактически разрушаете ансамбль, который сам по себе является произведением искусства», — сказала она.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В МВД усомнились в том, что Волочкова не знала о карантине в Дивеево

29.10 / Зеленский призвал неотложно зарегистрировать в Раде законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства

11.10 / “Травмы тяжелее, чем мы ожидали”. Чехия приняла на лечение более 40 белорусов, пострадавших во время протестов

04.09 / Стала известна принадлежность попавших в ДТП в Анапе автобусов

03.11 / Получение второго высшего образования в медвузах предложили сделать бесплатным

06.10 / В Киргизии сменился премьер

29.06 / Финансовые рынки: в Европе – рост, в Азии – спад

04.07 / В США выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки

08.10 / У приемной ФСБ в Москве задержан нарушитель «режима повышенной готовности»

05.09 / Россия обвинила США в дестабилизации системы ядерного сдерживания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска