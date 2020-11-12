Героя Ватерлоо могут выставить из собора Святого Павла за «скандальное» прошлое

12.11.2020, 20:35, Новости дня

В рамках новой программы по переосмыслению истории, вызванной среди прочего движением Black Lives Matter, лондонский собор Святого Павла может демонтировать статую героя Ватерлоо Томаса Пиктона. В вину прославленному генералу ставится то, что он заработал состояние на работорговле и жестоко обращался с населением Тринидада во время своего губернаторства, пишет Daily Express.



Reuters

Лондонский собор Святого Павла может демонтировать статую героя Ватерлоо из-за его «оскорбительного» прошлого. Речь идёт о памятнике генерал-лейтенанту Томасу Пиктону, который стал самым высокопоставленным британским офицером, погибшим во время знаменитой битвы 1815 года, пишет Daily Express.

Пиктон прославился не только благодаря своей службе в королевской армии. Как показывают исследования, военный заработал себе состояние на работорговле. Кроме того, в должности губернатора он жестоко обращался с населением карибского острова Тринидад, будучи его губернатором, и дал добро на пытки 14-летней девочки, отмечает издание.

В свете этих данных монумент видного деятеля вскоре может покинуть собор в рамках нового проекта, призванного переосмыслить историю находящихся в здании памятников с учётом наиболее актуальных вопросов — обращения с рабами, военнопленными и коренными народами. Его инициаторы говорят, что на затею их вдохновили общественные споры, вызванные среди прочего движением Black Lives Matter, президентством Трампа и брекситом.

«Эти далеко идущие дебаты побуждают нас по-новому взглянуть на один из самых значительных британских скульптурных пантеонов, построенный в XIX веке в соборе Святого Павла», — говорится на сайте британского Департамента исследований и инноваций. По словам ведомства, речь идёт о более чем 500 памятниках, изображающих некоторых из самых значительных людей Британии.

Между тем статую Пиктону уже вынесли из общественного центра в Кардифе после голосования за её демонтаж. Его портрет в Национальном музее Уэльса также был переосмыслен, «чтобы дать больше контекста его связям с работорговлей».

Однако учёные относятся к удалению статуй с опаской. Доктор Джин Уилсон, ведущий исследователь памятников, призвала дать гарантии защиты находящегося в соборе Святого Павла пантеона.

«Пантеон — это совокупность людей, которые считались достойными упоминания. Если вы разбираете пантеон, вы фактически разрушаете ансамбль, который сам по себе является произведением искусства», — сказала она.