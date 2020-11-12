Кроссовер Geely Tugella появится в РФ уже в ноябре

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12.11.2020, 20:30, Новости дня

Объявлена стоимость нового купеобразного кроссовера Geely Tugella.

Приобрести обновленный экземпляр на российском рынке станет возможным по цене от 2,5 млн рублей. Пока производитель не называет все доступные комплектации. Заявлено, что под капотом используется безальтернативный 2-литровый турбированный мотор на 238 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

На данный момент приобрести кроссовер уже возможно на белорусском рынке, где цена от 2,37 млн рублей. Вместе с тем покупатели смогут приобрести и топовую комплектацию, стоимость которой составляет 2,47 млн рублей. В ближайшее время объявят точные сроки поступления на рынок России.



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