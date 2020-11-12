 

Всякое может быть: посол Азербайджана высказался о сбитом российском вертолете

12.11.2020, 20:23, Разное

“На войне как на войне – всякое может быть”, – цитирует “Царьград” объяснение посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль oглы по поводу атаки на российский военный вертолет Ми-24, в результате которого погибли двое членов экипажа. Он добавил, что решение об обстреле летательного аппарата приняли “молодые ребята”, которые увидели, как рядом с границей идет боевая машина ниже уровня радаров.



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