Всякое может быть: посол Азербайджана высказался о сбитом российском вертолете

12.11.2020, 20:23, Разное

“На войне как на войне – всякое может быть”, – цитирует “Царьград” объяснение посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль oглы по поводу атаки на российский военный вертолет Ми-24, в результате которого погибли двое членов экипажа. Он добавил, что решение об обстреле летательного аппарата приняли “молодые ребята”, которые увидели, как рядом с границей идет боевая машина ниже уровня радаров.