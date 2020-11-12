 

Бывшему директору медицинского центра во Владимире предъявили обвинение

12.11.2020, 20:23, Разное

Расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств департамента здравоохранения администрации Владимирской области продолжается. Оно ведется совместными усилиями регионального управления Следственного комитета и управлением ФСБ по региону.

Еще в начале 2020 года Иван Сметанин в рамках исполнения национального проекта “Здравоохранение” принял решение о закупке серверного оборудования. Деньги были выделены в рамках регионального проекта “Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения”.

Однако, по версии следствия, директор Медицинского информационно-аналитического центра вынашивал преступный замысел присвоения средств. Для этого он специально внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок и также установил заведомо завышенную цену контракта.

В итоге контракт на поставку серверного оборудования был заключен в июне 2020 года. Его сумма составила 121 миллион рублей. Отмечается, что он был исполнен в полном объеме. Тем не менее, проверка показала, что максимальная цена поставленной техники не превышала порядка 40 миллионов рублей.

Это дало следствию основание предположить, что оставшиеся деньги были похищены. В рамках расследования дела были допрошены свидетели и обвиняемый. Он своей вины не признал. Для выявления всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс мер на территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Врачи назвали подрывающий защиту от коронавируса фактор

18.07 / Мнение: Русские в Европе, счастье по-израильски и деноминация

16.10 / “Долг – превыше всего!”: Эвелина Блёданс отправилась на гастроли несмотря на болезнь

09.07 / Почти половина жителей Украины не считает страну независимой

27.08 / Мнение: Польша не признает Лукашенко

29.09 / Дуэль в прямом эфире

04.09 / Мнение: Время ласковых протестов

07.07 / Врач рассказала об оптимальной температуре кондиционера в жару

06.10 / Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

27.08 / “Русские своих не бросают!”: блогер Антон Дудков о российских пленниках в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска