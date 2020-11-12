Эксперты рассказали, почему школьникам необходимо раньше ложиться спать

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12.11.2020, 20:17, Разное

Ученые университета Гранады в Испании рассказали, что школьники, которые рано ложатся спать и отдыхают необходимое количество часов, имеют в мозгу больше серого вещества, высокий уровень интеллекта и хорошо усваивают новые знания. Результаты исследования опубликовали в издании Pediatric Obesiti.
Специалистам удалось выяснить, что височная, теменная, лобная и подкорковая области мозга связаны со сном детей. В эксперименте принимали участие больше сотни испытуемых с ожирением или лишним весом, так как обычно такие дети спят хуже, чем учащиеся с нормальным весом. Качество сна специалисты измеряли акселерометрами, встроенными в смарт-браслеты, которые они надевали на ночь. Далее благодаря магнитно-резонансной томографии происходила проверка активности мозга школьников. Как оказалось, хороший сон ночью связан с большим количеством серого вещества в областях мозга, которые важны для успеваемости и когнитивного развития.

Хайро Идальго Мигелес, ведущий исследования, отмечает, что на лучшую успеваемость оказывает влияние и раннее пробуждение. Такие результаты говорят о надобности временного резерва между пробуждением и началом занятий в школе, что обеспечит активирование когнитивных способностей.



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