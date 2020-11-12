Журналисты напомнили о ряде скандалов с участием Артема Дзюбы

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12.11.2020, 20:17, Разное

Недавний скандал с интимным видео, опубликованным известным футболистом Артемом Дзюбой, привлек к знаменитости повышенное внимание, однако выяснилось, что факты эпатажа у него имели место и ранее. Журналисты одного из отечественных изданий напомнили о некоторых из них.
В частности, первая серьезная неоднозначная ситуация у нападающего питерского “Зенита” произошла еще в далеком 2009 году, в бытность его игроком команды “Спартак” (Москва). Форвард был обвинен одноклубником Владимиром Быстровым в похищении денег в сумме 23 тысяч рублей, которые пропали в период австрийского сбора московской команды. Упомянутые купюры нашли в кармане Дзюбы, однако он решительно отрицал свою вину, заявив о “подставе”. После инцидента игрока отправили в аренду в “Томь”, однако уже спустя шесть лет он стал участником “любовной интриги”. Дело в том, что в ночь накануне вылета сборной России, в состав которой входил Артем Дзюба, на матч с соперниками из Черногории знаменитый спортсмен провел “неформальную встречу” с телеведущей Марией Орзул. Пара знаменитостей всего лишь поцеловалась, однако фотоснимки этого действа стали достоянием Сети, породив скандал.

Примечательно, что даже после такого поступка жена Артема Дзюбы все же простила супруга, а он заявил, что больше ошибку не повторит. Об этом сообщает Политэксперт.



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