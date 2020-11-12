Самая богатая русская женщина в мире продает свои акции из-за долгов

12.11.2020, 20:17, Разное

Самой богатой русской женщине в мире Маргарите Луи-Дрейфус пришлось продать акции собственной компании из-за долгов. У бывшей гражданки Советского Союза 45% активов согласился купить арабский фонд.

В 1980 году Маргарита Луи-Дрейфус (Маргарита Олеговна Богданова) покинула СССР и вышла замуж за французского бизнесмена Робера. Благодаря удачному браку она стала обладательницей наибольшего состояния среди российских и европейских женщин. После смерти мужа, в 2009 году Луи-Дрейфус получила в распоряжение все финансы и возглавила компанию Louis Dreyfus Group, учрежденную более ста лет назад.

Для сохранения наследия миллиардерше пришлось приобрести у других акционеров ценные бумаги, а сейчас Маргарита Луи-Дрейфус стремится продать 45% акций предприятия из-за появившихся долгов. Forbes оценивало состояние экс-гражданки СССР в ноябре этого года в 5,6 миллиардов долларов. Как сообщают “Народные новости”, впервые за историю существования компании в финансовой сделке будет участвовать не кто-то из акционеров семейства, а фонд ADQ Абу-Даби.