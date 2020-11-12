Мнение: Зеркальные санкции

12.11.2020, 19:55, Разное

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ответ на происки Евросюза, который ввел персональные санкции против представителей российских властей из-за отравления Алексея Навального, Россия ответит санкциями против «представителей руководящих структур» Германии и Франции.

«Поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными» – подчеркнул Лавров.

Я правильно понял, что «представителям руководящих структур» Германии и Франции запретят въезд в Россию, запретят лечиться у российских врачей, запретят открывать счета в Сбербанке или ВТБ, покупать квартиры и дома в Вологде, Казани или Туле? Отныне они не смогут отдыхать в в Ялте или Геленджике? Детям немецких и французских чиновников запретят поступать в МГУ, КФУ, Воронежский институт физкультуры или Ярославский институт качества сырья и пищевых продуктов? А жены чиновников не смогут прилетать на шопинги в Москву или Питер?

А что еще может запретить Россия «представителям руководящих структур» Германии и Франции?

Фотография отсюда