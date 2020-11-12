“Очень благоприятный фактор”: Медицинский эксперт прокомментировал сведения о состоянии Заворотнюк

12.11.2020, 19:53, Разное

Член ассоциации Европейских онкологов ESMO Вадим Гутник дал интервью одному из отечественных изданий, в котором высказал своем мнение о нынешнем состоянии больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам медицинского эксперта, возможность телезвезды выходить на прогулки является весьма благоприятным фактором.

Поводом для обсуждения стала недавно появившаяся информация, что Анастасия Заворотнюк, впервые после долгого перерыва, получила возможность выходить на прогулки. Впрочем, стоит отметить, что артистку тщательно оберегают от любых контактов с посторонними людьми, поэтому все данные о её здоровье, так или иначе, поклонникам поступают исключительно от источников, близких к ней. К слову, Вадим Гутник сразу подчеркнул, что не является непосредственно лечащим врачом Заворотнюк, поэтому может описать ситуацию лишь “в общих чертах”. В частности, он отметил, что возможность знаменитости вставать с кровати и гулять очевидно относится к положительным факторам, однако при этом предостерег от неоправданных поспешных иллюзий. По мнению эксперта, приятные события могут быть лишь временным улучшением, хотя уже само их наличие дает определенные надежды на положительный исход.



“Мы, доктора, когда вникаем в проблему, смотрим в литературные данные. Смотрим, кто и как лечит заболевание, с каким опытом. Можно пока только ответить позитивно: если вышла на прогулку, то это очень благоприятный фактор. Пускай гуляет подольше”, – резюмировал Вадим Гутник. Об этом сообщает Инфореактор.