 

“Всего один процент”: Автомобили Lada подорожают в середине ноября

12.11.2020, 19:53, Разное

Руководство отечественной компании АвтоВАЗ сообщило, что произведенные ей автомобили с середины ноября текущего года будут стоить несколько дороже. По словам разработчиков, средний показатель повышения цены не превысит одного процента, однако будет применен ко всему модельному ряду.
Стоит отметить, что коллектив производителей Lada проводит корректировку ценников уже в шестой раз в 2020 году. В частности, плановой датой очередного повышения называется 18 ноября. При этом увеличение цены останется в пределах 1% от прежнего показателя.

Уже известны конкретные размеры повышения в национальной валюте. Так, например, популярная модель Lada Granta теперь будет стоить дороже на 5 тысяч рублей, а внедорожник Lada 4х4 – на 8 тысяч рублей. Об этом сообщает Nation News.



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