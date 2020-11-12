Эксперты издания NI перечислили главные угрозы РФ для США в Арктике

12.11.2020, 19:53, Разное

Эксперты американского издания The National Interest (NI) перечислили главные угрозы для США со стороны РФ на территории Арктики. В арсенале РФ имеется пять видов оружия, способных обеспечить стране первенство, если за Полярным кругом возникнет конфликт.

В период холодной войны СССР тщательно готовился к военным противостояниям в Арктике. Благодаря наличию многих видов вооружения и опыта Москва получила возможность провести подготовку в морском и воздушном пространствах. Стране пришлось столкнуться с серьезной проблемой безопасности, поскольку из-за таяния льдов открылись многие морские пути и повысился интерес к природным ресурсам. РФ решила подготовить военных для защиты границ в Арктике лучше, чем какая-либо другая страна.



По словам американских журналистов, Москва обладает такими видами оружия, которые смогут защитить интересы государства, имеющего наибольшую границу в Арктике, и обеспечить лидерство в военном конфликте. За последние несколько лет за Полярным кругом была развернута полноценная войсковая группировка. В отличие от США, не имеющих серьезных баз в Арктике, РФ занимается расширением военного присутствия в регионе. В распоряжении россиян – четыре мощных атомных ледокола, немало дизель-электрических судов, предназначенных для колки льда. С помощью флота российские войска имеет постоянный доступ к стратегическому региону, в отличие от других стран.

Как информирует “ПолитЭксперт”, еще одной особенностью Северного флота РФ является атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 “Акула”, построенный в 1980 году. В основе вооружения подлодки – 20 пусковых шахт с баллистическими ракетами Р-39, 6 торпедных аппаратов, 8 ПЗРК типа “Стрела” или “Игла”. Под ледовым покровом активно работают 6 таких “Акул”. С целью проведения авианосных операций в Арктике используется сверхзвуковой МиГ-31, построенный на основе МиГ-25. Главной целью истребителя-перехватчика является ликвидация бомбардировщиков США у северных границ. В отличие от предшественника у МиГа-31 лучшие радары и сверхманевренность, что делает его наиболее эффективным для проведения операций в воздушном пространстве региона.

В качестве бомбардировщика российские войска используют Ту-95 “Медведь”, отлично подходящий для многих воздушных пространств, отмечает обозреватель. Самолет способен нести противолодочные и противокорабельные крылатые ракеты, а боевой радиус аппарата составляет до 6,5 тыс. км. РФ активно модернизирует Ту-95, считая, что бомбардировщик можно применять еще не одно десятилетие.

В условиях сурового арктического климата бронетанковые или пехотные соединения почти не используются военными. Для военных операций готовят мобильные спецподразделения. Во время Холодной войны специальные войска обучались атаке военных баз и инфраструктуры НАТО в Исландии, Норвегии, на территории Фарерских островов, а сейчас такие формирования необходимы для защиты российских интересов в Арктике. Военные группы могут осуществлять захват, удержание труднодоступных регионов, проводить разведывательные операции, обрывать связь противника. Спецподразделения также оказывают помощь при поисково-спасательных операциях.



Россия постоянно совершенствует эффективное вооружение для Арктики и при активных климатических изменениях возможности отечественных военных за Полярным кругом будут лишь возрастать. Правительство РФ усилит меры контроля над водным, воздушным и сухопутным пространствами, укрепляя свои позиции.