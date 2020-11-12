 

Коронавирус не помешает новогодним прогулкам по Москве — мэрия

12.11.2020, 19:45, Разное


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«Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома. Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь», — сообщил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, это решение было вынужденным, поскольку рост заболеваемости коронавирусом в Москве не оставляет надежд на то, что ситуация стабилизируется к новогодним праздникам. Он призвал москвичей «просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся» и понять, все эти меры принимаются ради заботы о жизни людей. 

Мэр пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы избежать полного локдауна как в некоторых европейских странах. Действующие в Москве ограничения минимальны и не такие жесткие, как были весной. В данный момент необходимо «удержать ситуацию и оставить ее на прежнем подконтрольном уровне», – подчеркнул Сергей Собянин. 

10 ноября власти Москвы выпустили новый пакет ограничительных мер, которые будут действовать с 13 ноября по 15 января. Студенты всех городских вузов и колледжей перешли на дистанционное обучение, их транспортные карты заблокированы. 

В ресторанах, барах и кафе запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00. Они также должны использовать QR-коды для регистрации посетителей. 

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Также приостановлено проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями. Любые спортивные мероприятия со зрителями разрешаются только при согласовании с органами власти. Не будут работать детские лагеря дневного пребывания и детские развлекательные центры, расположенные в зданиях.



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