Йети отпугивают людей инфразвуком?

12.11.2020, 8:11, Разное

Есть много версий о том, что могло погубить туристический отряд Дятлова на перевале Северного Урала, который позже получил название в честь его. Одна из них называет в качестве причины воздействие инфразвука.

Нет сомнений в том, что когда люди сталкиваются с чем-то, что не вписывается в привычную картину мира, к примеру с йети, озерными монстрами или НЛО, их эмоции резко возрастают. И очевидно, что главными среди их эмоций будут изумление и волнение. И некоторая доля страха, конечно же.

Однако нередко очевидцы испытывают совершенно иной аспект эмоций – непреодолимый и всеобъемлющий ужас. И многие из тех, кто пережил подобное, считали, что это ощущение было намеренно вызвано у них тем, что они увидели.

Среди существ, при виде которых люди часто испытывают необъяснимый ужас, фигурирует и та самая шотландская Несси из озера Лох-Несс. И это объяснить действительно очень сложно, ведь обычно очевидцы видят Несси либо мельком, либо как что-то непонятное в воде, то есть они реально не видят ничего особо страшного, чтобы так сильно пугаться.

К примеру, вот такой случай, ставший хрестоматийный в книгах о криптозоологии. 22 июля 1933 года Джордж Спайсер и его жена ехали в автомобиле по дороге мимо озера Лох-Несс, когда примерно в 200 метрах впереди от них на дорогу выскочило непонятное крупное существо.

Существо вылезло из кустов, окружавших дорогу, пересекло асфальт и скрылось в кустах у озера, а потом, вероятно, ушло под воду, так как Спайсеры его больше не видели.

Нормальной реакцией людей на подобное было бы просто сильное удивление, но Спайсеры не просто испытали крайне сильный ужас, а сам вид этого существа потряс их до глубины души, хотя они видели его не вблизи, а лишь издалека.

Позже Джордж Спайсер описал, что существо было совершенно отвратительное и являлось "абсолютным оскорблением природы". И даже то, как оно двигалось странными рывками, вызывало у Спайсеров отвращение до тошноты, потому, что его движения напомнили им движения массивного извивающегося червя.

Также Спайсеры описали, что они почувствовали, что это существо является чем-то очень злобным и неправильным для живого существа. При этом супруги жалели, что им не удалось получше разглядеть внешность существа.

Теперь перейдем к снежному человеку (йети). Он настоящий мастер по набрасыванию на очевидцев оцепеняющего и всеобъемлющего страха. Огромное количество людей, видевших йети, рассказывали, что они испытали необъяснимый ужас, тошноту, ощущение дезориентации, замешательство, головокружение, боли в голову и оцепенение в теле.

Многие из этих ощущений очень похожи на последствия от инфразвука. Это звук чрезвычайно низкой частоты, который значительно ниже 20 Гц, экстремального порога человеческого слуха.

В быту чаще всего с воздействием инфразвука сталкиваются люди, работающие с некоторыми животными. Инфразвук могут издавать и воспринимать насекомые, амфибии, рептилии, некоторые грызуны и даже бегемоты и слоны.

"Люди, работающие со слонами, часто сообщают о тошноте, головокружении, рвоте, дезориентации и слабости в результате воздействия инфразвука, производимого слонами. Известные эффекты инфразвука на людей также включают чувство сильного страха, тревожности и волнения.

Исследователи снежного человека сообщают о схожих симптомах, которые, кажется, появляются внезапно в полевых условиях. Может быть так они отпугивают от себя людей?", – задается вопросом Мелисса Адэр, эксперт по волосатым криптидам.

Еще одним эффектом, возникающим при встрече с загадочными существами, который также может быть следствием инфразвука, является неконтролируемая паника. Многие очевидцы йети сталкивались с ней, что заставляло их бежать без оглядки в слепом ужасе и без остановки даже на протяжении нескольких миль.

Нечто подобное время от времени охватывает и тех людей, которые отправлялись в горы и сталкивались там с чем-то необъяснимым. Из-за неконтролируемой паники они бежали по скалам и лишь чудом не попадали в трещины и не срывались с обрывов.

Инфразвук также является одной из теорий того, что произошло с туристическим отрядом Дятлова на перевале рядом с Горой мертвецов (Холатчахль) в 1959 году. То, как были расположены тела погибших, описывало их поспешное паническое бегство от чего-то, что их крайне сильно испугало.

Этот ужас был таким большим, что люди выскакивали на сильный мороз из своих палаток (при этом проделав в ткани палатки разрез, а не через выход) даже не одевшись и бежали, бежали и бежали прочь, как можно дальше от лагеря. Позже некоторые из них немного пришли в себя и пытались развести костер и согреться одеждой, снятой с тех, кто уже погиб, но замерзли раньше, чем им это удалось.

Именно поэтому многие исследователи аномальных явлений считают, что отряд Дятлова погубили йети, которые хотели отпугнуть людей от своей территории. И что именно из-за йети местные жители-манси всегда старались держаться подальше от этой горы и предупреждали людей не ходить туда.