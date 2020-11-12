Пожар в рязанском торговом центре ликвидировали

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12.11.2020, 19:08, Новости дня

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в торговом центре «М5 Молл» в Рязани, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 19.00 мск пожар ликвидирован», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, в четверг у ТЦ в Рязани загорелась крыша на площади 400 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать пожар на площади 500 квадратных метров, из здания эвакуировали 1200 человек. В результате возгорания обрушилась часть стены постройки. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.



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