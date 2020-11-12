 

Подростков в Москве похитили и заставили строить сауну

12.11.2020, 19:08, Новости дня

Следователи в Москве направили в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в похищении подростков и использовании их для строительства сауны.

Отмечается, что мужчин обвиняют в совершении преступлений по подпунктам «а», «в», «д», «ж», з» части 2 статьи 126 УК («Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений») и «а», «б», «г» части 2 статьи 127.2 УК («Использование рабского труда, в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия»), сообщается на сайте СУ СК по городу Москве.

По данным ведомства, 22 мая 2019 года трое обвиняемых, находясь в магазине, расположенном по Щелковскому шоссе в городе Москве, применив насилие в отношение несовершеннолетних, переместили их в подвальное помещение жилого дома. После чего вынудили подростков осуществлять строительные работы по оборудованию будущей сауны. Под обманным предлогом подросткам удалось сбежать и рассказать о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Отмечается также, что в ходе предварительного расследования были проведены комплексные психолого-психиатрические, судебно-медицинские, дактилоскопические и компьютерно-технические судебные экспертизы. «Допрошено более 40 свидетелей, проведены очные ставки между фигурантами и потерпевшими, которые позволили изобличить обвиняемых в инкриминируемом деянии», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / «Яндекс» при размещении акций привлек более 1 млрд долларов

27.06 / Наводнение в Украине. Евросоюз начал оказывать помощь

16.08 / Протестующие собрались у СИЗО в центре Минска

24.09 / Попов подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Киева

28.08 / Тихановская: Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным

29.06 / Названо число погибших и пострадавших при взрыве и пожаре в Москве

09.07 / В РФ подтвердили 6,5 тыс. новых случаев коронавируса

15.07 / Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

12.09 / Зеленский учредил стипендии для спортсменов по неолимпийским видам спорта

23.09 / В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска