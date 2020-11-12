Подростков в Москве похитили и заставили строить сауну

12.11.2020, 19:08, Новости дня

Следователи в Москве направили в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в похищении подростков и использовании их для строительства сауны.

Отмечается, что мужчин обвиняют в совершении преступлений по подпунктам «а», «в», «д», «ж», з» части 2 статьи 126 УК («Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений») и «а», «б», «г» части 2 статьи 127.2 УК («Использование рабского труда, в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия»), сообщается на сайте СУ СК по городу Москве.

По данным ведомства, 22 мая 2019 года трое обвиняемых, находясь в магазине, расположенном по Щелковскому шоссе в городе Москве, применив насилие в отношение несовершеннолетних, переместили их в подвальное помещение жилого дома. После чего вынудили подростков осуществлять строительные работы по оборудованию будущей сауны. Под обманным предлогом подросткам удалось сбежать и рассказать о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Отмечается также, что в ходе предварительного расследования были проведены комплексные психолого-психиатрические, судебно-медицинские, дактилоскопические и компьютерно-технические судебные экспертизы. «Допрошено более 40 свидетелей, проведены очные ставки между фигурантами и потерпевшими, которые позволили изобличить обвиняемых в инкриминируемом деянии», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.