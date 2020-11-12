“Они все пропадают”: Михаил Боярский неоднозначно высказался о современных юмористах

12.11.2020, 18:53, Разное

Популярный актер Михаил Боярский разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой высказался по поводу участия современных юмористов в кино. Пост знаменитости вызвал противоречивые отзывы от подписчиков.

В своей публикации Михаил Боярский выложил один из собственных фотоснимков, который сопроводил откровениями, посвященными молодым представителям современного комического жанра. Среди последних он отметил резидентов Comedy Club Гарика Харламова, Георгия Галустяна и Сергея Светлакова, не забыв упомянуть также об артистах из команды “Уральские пельмени”. Несмотря на собственное пристрастие к стилю классических советских комиков Аркадия Райкина и Фаины Раневской, Боярский, тем не менее, очень высокой оценил уровень шуток современной молодежи. Однако, по его мнению, опыт участия современных телекомиков в кино является крайне неудачным и неубедительным. “Стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа”, – резюмировал артист.

Стоит отметить, что среди подписчиков Михаила Боярского нашлись люди, которые даже уровень юмора названных молодых комиков оценили весьма невысоко, восприняв похвалы хозяина аккаунта довольно скептически. Впрочем, большинство поклонников киноартиста выразили полную солидарность с мнением своего кумира, попутно особо отметив его выдающийся талант в части киноискусства. Об этом сообщает Инфореактор.