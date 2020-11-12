 

Свободна как птица: внучка Елизаветы II Леди Амелия Виндзор выпустила коллекцию украшений

12.11.2020, 18:50, Разное

Время весеннего карантина каждый проводил по-своему: у кого-то наконец появилось много времени для родных и любимых, кто-то взялся за наведение порядка в доме, кто-то активно читал книги или пересмотрел множество фильмов/сериалов. Ну а кто-то – вроде 25-летней Леди Амелии Виндзор, четвероюродной сестры принца Уильяма, внучки двоюродного брата королевы Елизаветы II, принца Эдварда, и праправнучки короля Георга V – предпочел потратить это уникальное время на создание того, что позже принесет доход. В течение первого в Великобритании локдауна Амелия совместно с основателем и дизайнером ювелирного бренда Alice Van Cal – Элис Миллнер – придумывала лимитированную коллекцию украшений, которая получила название The Blue Tit.

Я была переполнена радостью и благодарностью, когда получила от потрясающей @alicevancal предложение разработать небольшую лимитированную коллекцию украшений в начале первого локдауна. Это был шанс отвлечь свой ум от внешнего и создать прекрасные изделия. Спустя месяцы бесконечных разговоров по FaceTime и одной личной встречи в конце лета – коллекция полностью готова, – написала Амелия в Instagram.

Леди также призналась, что при создании линейки вдохновлялась птицами, за которыми она наблюдала в саду поместья своих родителей в Кэмбридже. В коллекцию вошло 6 изделий из 18-каратного золота, в числе которых кольца с сапфирами, цитринами и хризолитами. Стоят украшения недешево: за одну сережку покупателю придется отдать 695 фунтов стерлингов, а за кольцо – 1995 фунтов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / 13 ключей Лихтмана

31.07 / Эксперт объяснил подорожание доллара и евро

05.11 / Скандалы: Криптовалютный «хоккей» от Игоря Мусатова

04.11 / Ученые из Бразилии впервые реконструировали мозг динозавра Buriolestes schultzi

03.10 / Пустая жертва – Личное мнение

11.08 / Назван ТОП-5 проверенных временем бюджетных автомобилей

18.09 / Это психическое расстройство может удваивать риск деменции

27.09 / Цена авторитаризма

21.07 / Мнение: Памяти генерала Льва Рохлина

30.06 / Эксперт: Путин больше не может поддерживать Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска