Свободна как птица: внучка Елизаветы II Леди Амелия Виндзор выпустила коллекцию украшений

12.11.2020, 18:50, Разное

Время весеннего карантина каждый проводил по-своему: у кого-то наконец появилось много времени для родных и любимых, кто-то взялся за наведение порядка в доме, кто-то активно читал книги или пересмотрел множество фильмов/сериалов. Ну а кто-то – вроде 25-летней Леди Амелии Виндзор, четвероюродной сестры принца Уильяма, внучки двоюродного брата королевы Елизаветы II, принца Эдварда, и праправнучки короля Георга V – предпочел потратить это уникальное время на создание того, что позже принесет доход. В течение первого в Великобритании локдауна Амелия совместно с основателем и дизайнером ювелирного бренда Alice Van Cal – Элис Миллнер – придумывала лимитированную коллекцию украшений, которая получила название The Blue Tit.

Я была переполнена радостью и благодарностью, когда получила от потрясающей @alicevancal предложение разработать небольшую лимитированную коллекцию украшений в начале первого локдауна. Это был шанс отвлечь свой ум от внешнего и создать прекрасные изделия. Спустя месяцы бесконечных разговоров по FaceTime и одной личной встречи в конце лета – коллекция полностью готова, – написала Амелия в Instagram.

Леди также призналась, что при создании линейки вдохновлялась птицами, за которыми она наблюдала в саду поместья своих родителей в Кэмбридже. В коллекцию вошло 6 изделий из 18-каратного золота, в числе которых кольца с сапфирами, цитринами и хризолитами. Стоят украшения недешево: за одну сережку покупателю придется отдать 695 фунтов стерлингов, а за кольцо – 1995 фунтов.