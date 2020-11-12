Дональд и Мелания Трамп впервые появились на публике после проигрыша в президентских выборах

12.11.2020, 18:50, Разное

3 ноября в США прошли президентские выборы, где основная борьба велась между демократом Джо Байденом и действующим президентом, республиканцем Дональд Трамп. По итогам выборов победу одержал Байден, после чего Трамп объявил о множественных нарушениях в ходе голосования и запустил в ряде штатов пересчет голосов.

Вчера Трамп впервые появился на публике после того, как Байден объявил себя главой государства. Вместе со своей супругой Меланией пока еще действующий президент посетил Арлингтонское кладбище – почтил память героев нации в День ветеранов. Присутствовала на церемонии и дочь Трампа, Иванка, которая занимает должность старшего советника президента, то есть, своего отца. Примечательно, что к телекамерам с заявлениями Трамп так и не подошел.

Дональд и Мелания Трамп в Вирджинии Иванка Трамп День ветеранов отметил и Джо Байден вместе со своей супругой Джилл. Кандидат на пост президента США посетил Мемориальный парк Корейской войны в Филадельфии и возложил цветы к памятнику. Отметим, что в должность он может вступить 20 января.

Джо и Джилл Байден в Филадельфии