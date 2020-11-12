 

На митинге оппозиции в Ереване задержали свыше 60 человек

12.11.2020, 18:48, Новости дня

С митинга оппозиции в Ереване, который прошел днем на площади Свободы, в отделения полиции доставлены 62 человека, сообщил представитель пресс-службы правоохранительного ведомства.

«В полицейские отделения доставлены 62 человека», – приводит РИА «Новости» слова представителя. Он уточнил, что протестующие задержаны в рамках возбужденного уголовного дела.

В среду митингующие в Ереване поставили ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Оппозиция дала Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки. В тот же день оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян заявила, что внеочередное заседание парламента Армении, созванное для рассмотрения вопроса об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума. В четверг в Ереване полиция начала разгон акции оппозиции у театра оперы, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Несколько сотен человек собрались у театра оперы, они скандировали «Никол – предатель» и призывают дератифицировать соглашение по Нагорному Карабаху.

Лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.



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