 

ВОЗ назвала условия для внесения «Спутник V» в число рекомендуемых вакцин

12.11.2020, 18:48, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения внесет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин экстренного использования, если она будет соответствовать нужным критериям, сообщили в ВОЗ.

«ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение «Спутника V» в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату «Спутник V». Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», – цитирует сообщение пресс-службы ВОЗ РИА «Новости».

Там добавили, что процесс предоставления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является конфиденциальной информацией. При этом длительность оценки вакцины зависит от ее качества, а также от того, насколько она отвечает критериям ВОЗ.

На данный момент ВОЗ не проводила предварительной квалификации ни одной из вакцин от коронавируса. Такая квалификация гарантирует, что вакцина является безопасной, эффективной и соответствующей стандартам Надлежащей производственной практики и Надлежащей клинической практики.

В августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. 

Сообщалось, что как минимум 1,5 млн человек собираются привить в РФ от коронавируса вакциной «Спутник V» в 2020 году.



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