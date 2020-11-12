Жапаров рассказал Путину о ситуации в Киргизии

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12.11.2020, 18:47, Новости дня

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации в республике после октябрьских парламентских выборов, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе киргизской стороны. Стороны обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений. «Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов. С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства РФ и Киргизии», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Жапаров обсудили также сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместное противодействие коронавирусу.

Ранее Путин на саммите ШОС отметил, что властям Киргизии удалось обеспечить стабильность, которой стране не хватало в последние годы. Российский лидер также пожелал Киргизии, чтобы эта стабильность стала долгосрочной и устойчивой и способствовала развитию экономики и государственности.

Ранее Киргизия поблагодарила Россию за стабилизацию ситуации.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.



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