У ТЦ в Рязани при пожаре обвалилась часть стены
12.11.2020, 18:47, Новости дня
У загоревшегося торгового центра в Рязани обрушилась часть стены, сообщил представитель Главного управления регионального МЧС Александр Савуков.
У торгового центра обрушилась стена с фасадной части здания, отметил Савуков. «Глубина где-то порядка 20-30 метров. На данный момент, по оперативной информации, угрозы дальнейшего обрушения нет. Пожарные работают с соблюдением мер безопасности», – сказал он, передает РИА «Новости».
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений силами охраны были эвакуированы 1200 человек», – добавил Савуков.
Огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, огонь тушат по повышенному номеру сложности.
Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара в торговом центре, ее поручили провести прокурору Московского района Рязани, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что у торгового центра «М5 Молл» в Рязани загорелась крыша на площади 400 кв. метров, пострадавших нет.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет