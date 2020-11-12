В российской Карелии создали бутафорский концлагерь для школьников

12.11.2020, 18:45, Новости дня

В деревне Ватнаволок Кондопожского района российской Карелии создали бутафорский концлагерь на базе отдыха, где воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом говорится в сюжете ГТРК “Карелия от 11 ноября.

Планируется, что лагерь примет первых школьников в декабре этого года. Для них подготовят программу “Патриотические выходные”.

В сюжете телеканала отмечается, что при создании лагеря использовали декорации фильма “Весури”, посвященного малолетним узникам финских лагерей. В “лагере” уже возвели дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.

Лагерь строится на деньги президентского гранта, который получил фонд “Открытые возможности”. Сумма гранта не называется.

“Сюда будут приезжать историки. Мы надеемся увидеть здесь самих бывших малолетних узников, которые смогут со школьниками поделиться воспоминаниями. В конферец-зале будет представлен документальный фильм, который снят по их воспоминаниям”, – пояснила руководитель фонда Наталья Абрамова.

Все выходные школьники будут заниматься различными военно-патриотическими играми, для них проведут уроки мужества, сказала Абрамова.

Сначала “концлагерь” планировали построить в Кондопоге, но жители города выступили против пишет издание “Север.Реалии”. Их возмутило, что для этого выбрали одно из самых красивых мест города – набережную при въезде в город. Они посчитали, что это никак не может быть связано с “патриотическим воспитанием”. Власти города отказались от этой идеи.