 

Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время

12.11.2020, 18:45, Новости дня

Российская актриса Кристина Асмус 12 ноября в Instagram заявила, что с наступлением холодом в ее жизни наступает самое неприятное время. 

“Самое неприятное время для меня начинается. До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем – ну хоть с кем-то. Я не люблю холод. Ухожу в спячку до весны. И, главное, как мучительно долго тянется это время”, – написал она.

Актриса назвала себя мерзлячкой и отметила, что даже летом не спит с открытым окном.

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Вышла я сегодня в 5 утра на съе * мки, а на улице -2!!  Ну блин.., я так не играю  Самое неприятное время для меня начинается…  До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то ) Я не люблю холод  Всегда и везде ме * рзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня – холодрыга  Я не люблю верхнюю одежду, кофты, шапки и носки  Ветер – вообще мутныи * какои * -то  Я никогда не сплю под кондиционером и с открытым окном, даже летом. Короче, я ппц какая мерзлячка. Все * , ухожу в спячку до весны  И главное как мучительно дооолго тянется это время. И как быстро пролетает весна/лето. А вы как к холоду? Лояльны? 

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 11 Ноя 2020 в 10:05 PST

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. 

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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