 

MSNBC – американские спецслужбы опасаются, что Трамп «разболтает» государственные секреты

12.11.2020, 18:40, Новости дня

Страхи американских спецслужб, опасающихся того, что, покинув Белый дом, Дональд Трамп будет раскрывать государственные секреты, вполне обоснованы, считает бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. В своём интервью MSNBC он отметил, что Трамп не раз демонстрировал неуважение к спецслужбам и пренебрежительное отношение к засекреченной информации.

Дискуссия, немыслимая во времена любого другого транзита власти: как вы отреагировали на потрясающий материал в The Washington Post о том, что спецслужбы США опасаются того, что Дональд Трамп будет скомпрометирован и раскроет государственные тайны после того, как покинет Белый дом?

ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Да, это немыслимо, что мы когда-либо будем вести подобную дискуссию о человеке из Овального кабинета, учитывая, что этот человек является президентом США. К сожалению, страхи, описанные в статье The Washington Post, вполне обоснованы. За последние четыре года Дональд Трамп продемонстрировал не только полное неуважение к спецслужбам, но и небрежное отношение к секретным данным. Он не раз призывал к массовому снятию грифа секретности с государственных тайн ради продвижения собственных политических интересов.

Ему всё равно, какие использовать источники или методы. Следовательно, когда он покинет Белый дом (а это произойдёт), у него будет информация и записи, которые он сможет использовать для продвижения своих личных политических или даже финансовых интересов. 

Дата выхода в эфир 10 ноября 2020 года.



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