France 2 – лечат прямо в машинах — больницы Неаполя не справляются с потоком больных

12.11.2020, 18:40, Новости дня

Система здравоохранения Италии трещит по швам: в Неаполе больные вынуждены часами ждать в очереди перед больницей, чтобы попасть к врачу, передаёт France 2. В такой критической ситуации медперсонал начал оказывать пациентам первую помощь в их машинах, а также предоставляет баллоны с кислородом тем, кто жалуется на затруднённое дыхание.

Пациентов подключают к аппаратам ИВЛ в их собственных машинах. Мы сейчас находимся прямо перед больницей в Неаполе, а эта картина наглядно демонстрирует систему здравоохранения на грани удушья. Медбратья готовят баллоны с кислородом для тех, кто жалуется на затруднённое дыхание. Врачи пытаются определить порядок приоритета между больными, чтобы узнать, у кого есть право зайти в больницу: для этого приходится ждать часами.

ДЖОВАННИ БРОШИТТО, медбрат скорой помощи: Мы оказываем первую помощь и проводим начальную сортировку, чтобы прояснить ситуацию. Мы даём кислород тем пациентам, которым он нужен, чтобы их состояние не ухудшилось в машине.

К каретам скорой помощи с настоящими тяжёлыми случаями присоединилась длинная очередь обеспокоенных людей. В Италии после теста необходимо ждать пять дней, чтобы получить его результат. Это слишком долго для некоторых пациентов, которые видят, как ухудшается их самочувствие. Власти предупреждают, что такими темпами больницы скоро будут перегружены.

ДОМЕНИКО АРКУРИ, национальный комиссар по чрезвычайной ситуации с коронавирусом: С такими показателями, если кривая заражения не начнёт снижаться, никакая система здравоохранения, и тем более итальянская, не сможет с ней бороться.

В Неаполе устанавливают палатки, чтобы быстрее принимать больных. Однако не хватает всего: кроватей, оборудования, сотрудников и даже кислорода.

РОБЕРТО БАСТИАНИНО, аптекарь из Неаполя: Время ожидания для (покупки. — ИноТВ) кислородного баллона теперь достигает трёх дней.

Как и по всей Италии, в Неаполе вступил в силу комендантский час: с 22 часов вечера до 5 часов утра запрещена любая деятельность. Но всё указывает на то, что в ближайшие часы примут ещё более жёсткие меры.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2020 года.