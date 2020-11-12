Hyundai тестирует новый недорогой кроссовер AX1

12.11.2020, 18:35, Новости дня

Известная марка Hyundai активно приступила к тестовым испытаниям обновленного внедорожника.

Автомобиль имеет компактные размеры, тогда как тестирование осуществляется на специальном полигоне, что позволяет избежать рассекречивания до презентации. Инженеры применили ранее выпущенную архитектуру. Кроме того, некоторые источники указывают, что автомобиль появится на рынке под названием АХ1. В последующий период продажи начнутся в развивающихся странах, что подтверждает низкую стоимость.

По своим размерам модель имеет сходства Hyundai i10 или Kia Picanto. Некоторые специалисты прогнозируют, что под капотом компактного внедорожника применят 1-литровый бензиновый двигатель, но его производительность пока неизвестна.