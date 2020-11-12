 

Кроссовер Audi SQ5 TDI обновился и получил модернизированный двигатель

12.11.2020, 18:35, Новости дня

Немецкая компания Audi официально выпустила обновленный «заряженный» кроссовер SQ5 TDI.

Уже в следующем году автомобиль поступит в продажу на европейский рынок. Распознать новую модификацию SQ5 TDI можно по стильной радиаторной решетке, бамперам, а также специальным накладкам на порогах. С задней части кузова задействовали привлекательные фонари со светодиодами. По салону отличия коснулись приборной панели и 10,1-дюймового экрана мультимедийной системы.

 Под капотом используется 3-литровый дизельный агрегат с турбиной на 341 л.с. Новый немецкий кроссовер приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и имеет полный привод. Остальные характеристики пока не раскрыты. Напомним, кроссовер в базовой комплектации представили летом.



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