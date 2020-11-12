СМИ сообщили о планах Трампа создать конкурента Fox News

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12.11.2020, 18:14, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания цифрового канала, который составит конкуренцию телекомпании Fox News, сообщил портал Axios.

«Он планирует сокрушить Fox News. В этом нет сомнений», – приводит ТАСС сообщение одного из источников Axios.

Как отмечает портал, по мнению некоторых советников республиканца, телекомпания допустила ошибку, в ночь президентских выборов раньше всех спрогнозировав победу демократа Джо Байдена в штате Аризона. Эти действия Fox News вызвали недовольство Трампа.

Как поясняет портал, создание кабельного телеканала было бы трудоемким и дорогостоящим процессом, на фоне чего Трамп рассматривает возможность запуска цифрового канала, который вел бы трансляции онлайн.

Напомним, СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США.

Действующий глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не исключено, что состоится разбирательство в Верховном и прочих судах.



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