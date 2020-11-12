Министр обороны Азербайджана обсудил с Россией миссию миротворцев в Карабахе

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12.11.2020, 18:14, Новости дня

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил организацию миротворческой миссии в Нагорном Карабахе с российским командованием, сообщили в пресс-службе азербайджанского военного ведомства.

«Двенадцатого ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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