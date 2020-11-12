Школьники, прибывшие на экскурсию в концлагерь в Карелии, отказались возвращаться обратно

12.11.2020, 18:03, Разное

В Карелии первая же группа школьников, посетившая бутафорский концлагерь в деревне Ватнаволок, забаррикадировалась внутри и отказывается возвращаться обратно.

Дети пребывают там уже третьи сутки и утверждают, что эта территория благоустроена значительно лучше, чем их поселки и кварталы.

Группа из 40 школьников, привезенная позавчера двумя автобусами из Кондопоги и нескольких деревень с целью «патриотического воспитания», прогнала с территории концлагеря взрослых и забаррикадировала ворота.

Поскольку перед этим дети успели прослушать лекцию экскурсовода, они уже избрали вертухаев и пытаются пустить ток по колючей проволоке. По некоторым данным, их поддержала молодежь из Ватнаволока, которая теперь достраивает лагерь при помощи подручных материалов.

На место происшествия прибыли полицейские, педагоги и родители. Они уговаривают детей вернуться обратно, однако те игнорируют их воззвания.

Новые обитатели лагеря после длительных переговоров согласились пустить внутрь только группу журналистов. С момента их входа прошло уже более суток, а из трубы лагерной котельной начал идти густой дым.