В рязанском торговом центре загорелась крыша

12.11.2020, 17:50, Новости дня

Кровля на площади 400 кв. метров загорелась в торговом центре «М5 Молл» в Рязани, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

«Площадь возгорания – 400 кв. метров, происходит горение кровли», – передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщение о возгорании поступило в 17.11. При пожаре никто не пострадал, посетители и сотрудники ТЦ были эвакуированы. На месте работают 14 единиц техники. Пожару присвоен третий номер сложности, передает РИА «Новости».