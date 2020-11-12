Эксперт ВОЗ разъяснил отличия в симптомах гриппа и COVID-19

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12.11.2020, 17:45, Разное


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Характерным симптомом коронавируса является потеря обоняния и вкуса, рассказал эксперт ВОЗ. Но при этом стоить помнить, что эти признаки проявляются далеко не у всех пациентов. Поэтому установить точный диагноз может лишь лабораторный тест.

Руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн сообщила о том, что обе инфекции могут циркулировать одновременно и иметь схожие симптомы. Худшее, что можно сделать при появлении признаков заболевания – это заниматься самодиагностикой, считает представитель ВОЗ. Моэн напомнила, что при слабых симптомах – небольшой температуре и лихорадке – достаточно просто оставаться дома. Но если появились настораживающие признаки, такие как одышка и боль в груди, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом необходимо обращаться за медицинской помощью и при отсутствии серьезных симптомов.

Тарик Язаревич напомнил также о необходимости вакцинации от гриппа. В существующих условиях спрос на вакцину от гриппа в некоторых странах может превышать предложение. Поэтому специалисты ВОЗ выделили пять приоритетных групп, подлежащих вакцинации. В первую очередь вакцину должны получить медицинские работники и пожилые люди – именно эти группы пациентов подвергаются повышенному риску заражения и тяжелому течения заболевания. В приоритетную группу также входят дети, беременные женщины и люди с ослабленным здоровьем.

В этом году в Южном полушарии было зарегистрировано существенно меньше случаев гриппа, чем в прошлые годы, что эксперты объясняют санитарными ограничениями из-за COVID-19. Однако в Северном полушарии передача гриппа может усилиться, и совместная циркуляция с коронавирусом может стать «дополнительным бременем для уязвимого населения и систем здравоохранения», – считает Тарик Язаревич.



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