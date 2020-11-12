 

Шансы Байдена стать президентом крайне малы – эксперт

12.11.2020, 17:43, Разное

Поведение Демпартии после выборов в США говорит о том, что в ходе голосования они прибегли к масштабным фальсификациям, заявил Вассерман. Факты мошенничества легко доказать, поэтому шансы Байдена занять президентское кресло в Белом доме очень небольшие, считает публицист.

По его мнению, Дональд Трамп может легко оспорить итоги выборов и победить в судах. В таких условиях у демократов есть только один шанс – организовать многотысячные митинги сторонников, заявил эксперт.

“Если они сумеют вывести к зданию Верховного суда агрессивную толпу, что судьи просто испугаются, то России в целом и Российской Федерации в частности ничего хорошего от демократов ждать не приходится”, – сказал политолог в интервью порталу “Украина.ру”.

Для победы на президентских выборах в США кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков. За Байдена проголосовали жители больших городов на западном и восточном побережьях США. Трампа поддержала глубинка.

На минувшей неделе Байден объявил себя победителем выборов в США. Трамп потребовал пересчитать голоса в ключевых штатах – Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине и Джорджии.

Республиканцы обвиняют демократов в фальсификациях. В первые часы после окончания голосования Трамп лидировал в ключевых штатах, затем на первое место неожиданно вышел Байден: у него внезапно появились сотни тысяч голосов.

Интрига на выборах в США возвращается. Американский портал политических новостей Realclearpolitics вычел из результата демократа 20 голосов выборщиков в Пенсильвании. Теперь Байден имеет 259 голосов, Трамп – 214.



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