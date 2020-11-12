Похищение пришельцами ребенка в джунглях Амазонки

12.11.2020, 8:11, Разное

Пришельцы похищают не только жителей развитых стран, но и тех, кто живет в диких джунглях. О последних случаях уфологи, по понятным причинам, узнают очень редко, поэтому каждый такой инцидент ценен для истории.

В марте 1978 года неназванный рыбак сидел на берегу реки где-то в отдаленной глуши бразильского штата Мараньян и мирно ловил рыбу. Вокруг него не было людей и стояли плотные зеленые стены тропических джунглей.

Вдруг мужчина услышал громкие крики, раздающиеся неподалеку из зарослей. Кричал явно человек, испытывающий сильную боль. Рыбак поспешил на голос и через несколько минут наткнулся на лежащего на земле мальчика-подростка.

Мальчик не двигался и лишь стонал и вскрикивал от боли. Рыбак пытался задать ему вопросы о том, что с ним произошло и кто это сделал, но мальчик словно не понимал его. А когда у него изо рта потекла кровь, рыбак понял, что ребенка надо срочно нести к врачам.

Когда мальчик оказался в больнице ближайшего поселения, там у него обнаружили следующие повреждения: несколько зубов у него отсутствовали, словно их выдернули силой, а еще несколько были сломаны, на голове несколько участков были лишены волос и выглядели как небольшой ожог, такие же "ожоги" были и вокруг его ушей.

Но хуже всего было то, что мальчик никак не мог прийти в себя и находился в безразличном ко всему кататоническом состоянии. Он не реагировал на людей и не разговаривал. Лишь когда его через несколько дней перевезли в более крупную больницу и начали давать успокаивающие средства, он начал постепенно выходить из своего загадочного ступора.

Когда он поправился настолько, что смог разговаривать, он поведал одну из самых странных историй похищения инопланетянами, которые когда-либо происходили в Бразилии.

Мальчика звали Луис Карлос Серра, ему было 16 лет. В марте 1978 года, за несколько дней до его обнаружения рыбаком, он работал возле своего дома в деревне Пеналва, собирая плоды гуавы. Местность тут заросла густыми джунглями, кишевшими дикими животными, но для Луиса это была привычная обстановка.

Неожиданно подросток услышал звук, который казался странным в джунглях. Это было громкое гудение. Луис подумал, что это летит самолет, но когда он посмотрел вверх, то увидел что-то очень яркое, у подростка даже заболели глаза. Свет от объекта был настолько сильным, что осветил весь затененный джунглевый подлесок.

Потом мальчик понял, что он не может двигаться, и затем он упал на землю, не способный даже закричать. После этого он ощутил, как яркий свет окутал его и начал приподнимать вверх, все выше и выше. Когда его подняло выше деревьев, Луис наконец увидел то, что издавало этот свет – очень большой круглый объект с окошками по бокам.

Мальчика затянуло внутрь объекта и аккуратно опустило на пол, после чего к нему подскочили три человекоподобных существа в металлических костюмах и шлемах. Они столпились вокруг него и говорили на непонятном языке. Ростом они были с 10-летнего ребенка.

Потом корабль куда-то полетел и Луис оказался в темном и странном месте, где везде была лишь темнота и он мог ощущать лишь высокую траву.

"Я попал в чужую страну, где нет деревьев и только высокая трава. Не знаю, сколько времени понадобилось, чтобы добраться туда. Я вылетел в окно, как только вошел, ничто не поддерживало мою спину. Я все еще был парализован. Это было странное место, о котором я ничего не знал. Это было похоже на поле, но без птиц и сторон. Трава была очень высокой, около метра. Я не видел ни дома, ни здания. Я не видел неба, не было ни деревьев, ни звезд. Было очень темно. Я все еще был парализован. Эти люди подошли ко мне и вставили мне трубку в нос. Это не было больно. Потом они засунули мне в рот прозрачный шарик и жидкость быстро попала в горло. Я заснул и не знаю, что случилось потом. Я проснулся в кустах на земле".

Там на земле Луис пролежал целых три дня, так как он находился в состоянии сильнейшего шока, прежде чем рыбак нашел его. История Луиса вскоре разошлась по окрестностям и ею заинтересовался журналист Боб Пратт. Он специально приехал в деревню к Луису, чтобы взять у него интервью.

Пратт также расспросил медицинский персонал, который лечил мальчика, в том числе двух психиатров, и все они были в замешательстве, так как история Луиса и его состояние не подходило ни под одну логическую версию происшествия.

Через несколько месяцев в том же регионе Бразилии люди заметили в джунглях трех невысоких гуманоидов в серебристых комбинезонах, то есть похожих на тех, которых описал Луис. Что они там делали, никто не знал, но может быть они похитили и других людей и точно так же бросали их потом в джунглях. Но их просто никто так никогда и не нашел.