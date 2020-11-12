Политолог: Для Лукашенко мысль об уходе невыносима

12.11.2020, 17:23, Разное

Белорусская оппозиция не смогла взять власть “кавалерийским наскоком”. Протесты затянулись, людей выходит все меньше.

Лидеры оппозиции рассчитывают, что ухудшение ситуации в экономике заставит Александра Лукашенко уйти. Политолог Александр Класковский считает такие надежды напрасными.

Президенту Белоруссии не дает покоя чувство, что у него хотят отнять страну, которой он так привык руководить, пишет эксперт в своем телеграм-канале. “Для Александра Лукашенко мысль о расставании с креслом очевидно невыносима”, – констатировал политолог.

По его мнению, белорусское руководство не воспринимает всерьез протесты и перемены в настроении граждан. Недооценка угрозы может сильно подвести Лукашенко, убежден Класковский.

Сейчас белорусский режим держится за счет силовиков, но власть на штыках требует много ресурсов, пояснил эксперт. Вряд ли такая модель протянет долго – средств на нее становится все меньше, констатировал аналитик.

“Беларусь, с большой долей вероятности, ожидает такая горячая весна, которой еще не бывало”, – предупредил Класковский.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц. По воскресеньям оппозиция выводит на улицы десятки тысяч человек. Силовики задерживают сотни человек.