Эксперты назвали части тела, о которых многие люди даже не догадываются

12.11.2020, 17:17, Разное

По словам экспертов, у человека существуют части тела, о которых он даже не догадывается. Специалисты рассказали об этом подробнее и озвучили их названия.

Оказывается, что ямочку над губой окрестили фильтрум. Предки использовали эту впадинку, чтобы нос оставался влажным, но у современных людей в этой надобности сейчас нет.

Еще одна часть тела, о которой рассказали ученые, это птеригий. Он представляет собой кутикулу, которую обычно убирают при педикюре и маникюре. Однако, как отмечают специалисты, делать это нежелательно, так как птеригий выполняет защитную функцию, оберегая ногти от проникновения различных бактерий и грязи.

Как передает издание Newinform, в список экспертов также попал халлюкс большого пальца ноги, отвечающий за равновесие. Благодаря ему во время бега или ходьбы удерживается вес тела человека. Научное название есть даже у подмышки – Аксилла. Эта часть тела отвечает за сохранность потовых желез, которые выделяют различные вещества.