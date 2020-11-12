 

Samsung официально презентовала флагманский чипсет Exynos 1080

12.11.2020, 17:17, Разное

Недавно представители Samsung в Китае официально презентовали Exynos 1080 – флагманский чипсет, построенный по технологии 5nm EUV FinFET. Платформа южнокорейского разработчика стала приемником Exynos 980, отличающейся чертой которого является интегрированный модем 5G.
Предполагается, что первые смартфоны с чипсетом Exynos 1080 поступят в продажу в начале следующего года. По словам представителя компании, первым примет платформу Vivo. Разработчики Samsung создали процессор на восемь ядер, который имеет тройной кластерный дизайн. В его состав входят четыре ядра и такое же количество блоков Cortex-A55. Самым мощным ядром является Cortex-A78, которое функционирует на частоте 2,8 ГГц. В тоже время кластер Cortex-A78s способен достигать 2,6 ГГц, а квартет Cortex-A55 работает на 2,0 ГГц.

Согласно данным издания Newinform, модем 5G способен поддерживать стандарты mmWave и Sub-6GHz. Кроме этого, гаджеты с Exynos 1080 могут использовать восходящие и нисходящие линии связи Cat.18. Среди других вариантов: подключение Bluetooth 5.2, FM-радио и Wi-Fi.

Пользователи чипсета Exynos 1080 смогут похвастаться одиночной камерой на 200 Мп или двойной на 32Мп + 32Мп, новейшими стандартами оперативной памяти и хранилищем UFS 3.1.



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