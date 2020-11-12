Александр Невский о тумане в Лос-Анджелесе, виртуальных премьерах и новых проектах

12.11.2020, 16:50, Разное

Здравствуйте, друзья! В Лос-Анджелесе продолжает стоять прекрасная и солнечная погода, поэтому я стараюсь как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Но если приехать к океану, то возможны и сюрпризы. К примеру, совсем недавно я отправился в Санта-Монику (город, входящий в графство Лос-Анджелес и расположенный на берегу океана) и неожиданно оказался в зоне сильного тумана! Это не помешало мне искупаться, но, как вы видите на фото, загар в этот день пришлось отменить.

В Голливуде пока не возобновили премьеры и вечеринки, но киностудии и телеканалы нашли новую форму проведения массовых мероприятий – в виртуальном формате! Теперь вместо приглашения вы получаете имейл с кодом, который позволяет, не выходя из дома, “посетить” премьерный показ фильма или презентацию телесериала, а также “пообщаться” со съёмочной группой. Участие в одной из таких “премьер” компании Universal заставило меня с ностальгией вспомнить о грандиозной вечеринке, которую эта студия устроила ещё совсем недавно “вживую”, после окончания церемонии “Золотой Глобус 2020”.

Звезда знаменитого сериала “Горец” Эдриан Пол снимался со мной в нескольких картинах, и мы дружим уже много лет. Эдриан является не только отличным актёром, но также – опытным режиссёром и продюсером. На днях мы встретились в Беверли-Хиллз и обсудили новый совместный проект. Киноиндустрия США медленно приходит в себя после многих месяцев вынужденного простоя, и, я думаю, мы с Эдрианом анонсируем наш следующий фильм совсем скоро – после окончания международного кинорынка AFM, проходящего в этом году в режиме онлайн. Добавлю, что Пол совершено не меняется с годами, прекрасно выглядит и регулярно занимается спортом.

C Эдрианом ПоломЯ активно пропагандирую фитнес и бодибилдинг в международных средствах массовой информации, но не забываю и о России. Посмотрите отрывок популярной программы Первого канала “Модный приговор”, где я рассказываю телезрителям о простейших физических упражнениях. Мне известно, что в отличие от Калифорнии, тренажерные залы в городах России уже открыты, но многие люди ещё опасаются в них возвращаться. Поэтому я продолжаю призывать всех не отказываться от тренировок и заниматься в домашних условиях.

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Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)8 Сен 2020 в 11:19 PDT

Многие мои голливудские коллеги сейчас занимаются спортом в своих домах. К примеру, легендарный Дольф Лундгрен не только тренируется с отягощениями, но и практикуется в боевых искусствах. Напомню, до начала кинокарьеры Лундгрен был чемпионом Европы по каратэ. Совсем недавно Дольф отпраздновал 63-й день рождения, но выглядит намного моложе своего возраста, а его физической форме могут позавидовать и двадцатилетние.

С Дольфом Лундгреном

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