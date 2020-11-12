Скандалы: «Ничего важнее карьеры в его жизни нет»

12.11.2020, 16:45, Разное

С кем связан новый глава Минприроды и какие вопросы есть к его образованию

Самый молодой министр правительства РФ 39-летний Александр Козлов, который курировал развитие Дальнего Востока и Арктики, утвержден в должности главы Минприроды. При этом против него проголосовали 54 депутата Госдумы — это самый низкий уровень поддержки среди всех рассматриваемых на заседании кандидатов на посты министров. Выступая с думской трибуны, Александр Козлов заявил, что этот «день войдет в политическую историю страны». И, вероятнее всего, это действительно так — одно из самых важных федеральных министерств теперь возглавит человек, судя по словам источников Znak.com, с сомнительной репутацией.

Znak.com рассказывает о начале карьеры Козлова в холдинге Михаила Гуцериева, о близких взаимоотношениях с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и о преданности вице-премьеру РФ Юрию Трутневу.

Ревизия нацпроекта и критика депутатов

Накануне депутаты Государственной думы России утвердили кандидатуры новых членов правительства, среди них — новый министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, ранее возглавлявший Минвостокразвития. Кандидатуру Козлова поддержали 273 парламентария, против его утверждения в должности высказались 54 депутата — это наименьший уровень поддержки среди всех остальных кандидатов на посты федеральных министров.

Александр Козлов, еще не вступив официально в должность, уже анонсировал масштабную ревизию нацпроекта «Экология» и пообещал присмотреться ко всем региональным министрам природных ресурсов и их деятельности на местах.

Депутат от фракции «Единая Россия» Ольга Тимофеева предупредила Козлова, что у него «нет ни минуты на раскачку», а «работать (ему — прим. Znak.com) нужно было начать еще вчера». При этом Тимофеева заверила, что ЕР станет «партнером» Козлова. Анатолий Грешневиков из «Справедливой России» был более критичен, сообщив, что СР не намерена поддерживать кандидатуру Козлова, ведь «хороший человек — это не профессия».

Справедливоросс подчеркнул, что последние годы на должность главы Минприроды назначают «людей без специального образования» и «губернаторов-неудачников».

Пожалуй, самые жесткие претензии в адрес Александра Козлова высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик заявил, что его фракция не будет поддерживать Козлова, ведь в 2015 году он подделал результаты губернаторских выборов в Амурской области, обойдя благодаря этому своего главного оппонента — кандидата от ЛДПР.

Источник: «в вузе Козлов не учился ни дня»

Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В армии, по данным Znak.com, не служил, в 2003 году, согласно информации на сайте кабмина, окончил частный вуз — Благовещенский филиал Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы — по специальности «Юриспруденция». При этом в биографии Козлова на сайте ТАСС указано, что чиновник учился и в Дальневосточном федеральном университете по специальности «Горный инженер», однако данных об окончании вуза в официальных источниках нет.

Источник нашего издания, близкий к администрации президента, утверждает, что в Благовещенском филиале столичного вуза «Козлов не проучился ни дня».

Подтвердить или опровергнуть эту информацию Znak.com пока не удалось — Благовещенский филиал Московской академии предпринимательства сейчас уже закрыт, как и все другие региональные филиалы этого частного вуза. Дозвониться до бывшего руководителя этого филиала Марии Горевой не удалось. В головном вузе не ответили на официальный запрос Znak.com. Информации о получении Александром Козловым диплома о высшем образовании нет и на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Однако еще один источник Znak.com, близкий к правительству Амурской области, уверяет, что «диплом [Козлова] прошел проверку ФСБ». «Но концов с этим дипломом вы не найдете никогда, все [в Благовещенске] знают, как там умели рисовать [дипломы]», — говорит наш собеседник. Купить диплом Благовещенского филиала Московской академии предпринимательства, судя по всему, можно и сейчас. В сети легко найти соответствующие предложения. Корреспонденту Znak.com удалось предварительно договориться о покупке диплома, датированного тем же 2003 годом, за 19 тыс. рублей.

Пресс-секретарь Александра Козлова Марина Евсеева заявила Znak.com, что обучение в вузе чиновник проходил: «Он учился, у меня есть свидетели — мои друзья, которые проходили обучение вместе с ним.

Город Благовещенск маленький, все знают, что Александр Александрович учился».

«Кожемяко считал его своим сыночком»

В 19 лет Александр Козлов начал работать в угольном холдинге Михаила Гуцериева. В официальной биографии говорится, что Козлов «с 2000 по 2007 годы занимал руководящие посты» в компании ООО «Амурский уголь», затем возглавлял филиалы холдинга «Русский уголь» Михаила Гуцериева в Ростовской и Амурской областях.

Источник Znak.com подчеркивает, что именно период работы у Гуцериева — «ключ к пониманию личности Козлова». «[Козлов] воспитан ингушами, это первые статусные люди, которых он увидел, общение с ними его сформировало. Им не нужны были рядом культурно образованные люди, поэтому воспитывали его как Маугли», — говорит наш собеседник.

С 2011 года Александр Козлов по приглашению тогда еще губернатора Амурской области Олега Кожемяко перешел на государственную службу. В феврале 2011 года он был назначен на должность первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области, а уже всего через семь месяцев возглавил это ведомство, став в 30 лет самым молодым министром в Приамурье.

Собеседник нашего издания, знакомый с работой Козлова в правительстве Амурской области, отмечает, что на госслужбе он себя «никак особо не проявил», «все [его] тылы прикрывал [Олег] Кожемяко».

«Потом [в 2014 году] у Олега Николаевича возник вопрос: кого ставить мэром Благовещенска, потому что уже тогда Кожемяко понимал, что будет уходить с поста губернатора. Будучи в Москве, [Кожемяко] предложил пост мэра [Василию] Орлову (нынешнему губернатору Приамурья — прим. Znak.com), но тот не согласился, потому что Кожемяко была нужна марионетка. Поэтому выбор пал на Козлова», — говорит информированный источник Znak.com.

В 2014 году Александр Козлов возглавил Благовещенск, набрав на выборах всего 38% избирателей. Региональной столицей Козлов руководил всего год. Как говорят сразу несколько собеседников нашего издания, за этот короткий срок народной любви не снискал. Впрочем, Олег Кожемяко об Александре Козлове отзывался очень тепло, говорил, что тот «молод, энергичен, знает город, внимательно относился к людям».

На губернаторских выборах в 2015 году Александр Козлов с трудом избежал второго тура — он набрал немногим больше 50% голосов избирателей. Кстати, выборы именно в Благовещенске Козлов с треском проиграл, сумев набрать всего 30% голосов. А вот его главный оппонент — кандидат от ЛДПР Иван Абрамов — заручился поддержкой 45% избирателей Благовещенска.

Но и после такого сложного избрания Кожемяко настаивал: «Как раз такие руководители и нужны региону». К слову, в Кремле также говорили о Козлове как о «молодом человеке, который зарекомендовал себя энергичным, знающим специалистом».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Козлов, будучи заместителем Кожемяко, «объездил весь регион вдоль и поперек».

Когда Александр Козлов все-таки стал губернатором Амурской области, то, как говорят источники Znak.com, по предложению своего наставника Олега Кожемяко крестился в православной церкви.

Судя по фотографиям, опубликованным в 2015 году на сайте местной епархии, на таинстве крещения кроме священника, Александра Козлова и Олега Кожемяко не было никого. «Кожемяко его таким образом хотел привязать к себе, он считал Козлова своего сыночком, учеником, но как только у Козлова получилось, он предал Кожемяко и начал служить [полпреду президента в ДФО Юрию] Трутневу», — вспоминает один из наших собеседников.

Пресс-секретарь Козлова Марина Евсеева настаивает, что между Козловым и Кожемяко конфликта нет: «У них хорошие рабочие отношения. Александр Александрович с ним (Олегом Кожемяко — прим. Znak.com) в ежедневном режиме работает».

Загадочный особняк на берегу реки

Судя по официальной декларации, Александр Козлов живет скромно. Максимальный доход — 8,4 млн рублей — он получил в 2019 году. Помимо квартиры, в его собственности только гараж и две машины — Toyota Land Cruiser 200 и Dodge Challenger. Остальное имущество — земельный участок (12 тыс. квадратных метров), дача (около 300 квадратных метров) — в пользовании.

Впрочем, в 2016 году вокруг его доходов разгорелся скандал. В СМИ была опубликована информация о том, что семья Козлова, который на тот момент был губернатором Амурской области, строит особняк стоимостью около 100 млн рублей в живописном месте на берегу реки Зея в поселке Белогорье.

Пресс-секретарь Козлова выступила с опровержением этой информации через федеральные СМИ — по ее данным, тогда Козлов жил в квартире в Благовещенске. Также пресс-секретарь заявила о возможном обращении в суд, «если юристы посчитают нужным». Впрочем, скорее всего, судебного разбирательства не было — информации о поданном иске на эту тему в публичном доступе найти не удалось.

Сам Козлов в 2014 году еще в должности и. о. главы администрации Благовещенска о своей квартире говорил так: «Живу в двухкомнатной квартире размером в 68 квадратных метров в центре города. Покупал ее когда-то в ипотеку на 15 лет в Амурском ипотечном агентстве, давно рассчитался, но менять на что-то другое не хочу. Привык, и она меня устраивает, в основном в качестве гардеробной и спальни. Дома бываю редко».

Znak.com нашел земельный участок с трехэтажным домом на берегу Зеи, о котором шла речь. По данным Росреестра, участок площадью около 2 тыс. квадратных метров, на котором стоит особняк (188,7 квадратного метра), был оформлен в собственность компании ООО «СпецПромСтрой» (СПС) 30 октября 2020 года. Сам дом та же фирма купила у местного предпринимателя, согласно выписке, в 2015 году.

Компания СПС принадлежит Ирине Козловой (99%, в том числе 90% — через ООО «Спрут») и Александру Дашкевичу (1%). Дашкевич был руководителем компании «Амурский уголь», с которой связан и Александр Козлов. Согласно официальной биографии, он был гендиректором «Амурского угля» в 2009–2010 годах, перед переходом на госслужбу.

Есть ли родственные связи между Ириной и Александром Козловым, узнать не удалось. По данным источника Znak.com, чиновник не афиширует информацию о родителях.

«Идеальный чиновник позднего путинизма»

Коллеги Александра Козлова по правительству и Заксобранию Амурской области в разговоре со Znak.com не скрывают своего негативного отношения к бывшему начальнику. «[Козлов] — жуткий карьерист! Вот так он устроен — ничего важнее карьеры в его жизни нет. Он не очень образован, причем этому факту сам Козлов значения особого не придавал. Могу точно сказать, что Козлов — очень обидчивый человек. Я его один раз покритиковал, он сразу обиделся, встал в позу, слушать реально объективные вещи не стал, сразу включил „начальника“. Козлов всегда мог позволить себе нецензурно выражаться в адрес тех же министров, которые были едва ли не вдвое старше него. Со старшими легко на матах разговаривал», — рассказал Znak.com экс-депутат местного парламента. Он отметил, «если Козлову будет нужно перешагнуть через человека, то он это сделает».

С этим мнением согласен и другой собеседник Znak.com, лично знакомый с Александром Козловым. «Этот человек — универсальный предатель: прицепляется к начальству, растворяется в любви к нему, смотрит глупыми и любленными глазами, а потом находит начальника повыше, и делает то же самое. Когда стал губернатором, первый год еще боялся Кожемяко, потом прицепился к Трутневу, стал его облизывать. Не исключаю, что и Трутнева Козлов уже предал, ведь теперь он облизывает [председателя правительства Михаила] Мишустина», — говорит наш источник, называя Козлова «полтора метра исполнительности».

Он вспоминает, что «совещания у Козлова проходили так: он приходил, говорил „я вас сейчас коротко введу в курс дела“, а потом был двухчасовой монолог». «У Козлова есть любимое слово „помоноложу“, потому что он не способен слушать других людей. Такой идеальный чиновник позднего путинизма, презирающий всех, кто ниже», — рассказывает источник Znak.com.

В мае 2018 года Александр Козлов стал членом кабмина, возглавив Минвостокразвития, который курирует вице-премьер Юрий Трутнев. В последний год это ведомство участвовало в подготовке законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике, прежде всего в области добычи нефти и газа, а также стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, которую утвердил Владимир Путин.

«Он предложил закрепить наши отношения»

Если сам Александр Козлов редко общается со СМИ, почти не дает интервью, то в публичном поле весьма заметно выступает его жена — 36-летняя Анна Логинова, медицинский психолог, профессиональный полиграфолог и специалист по отбору полицейских кадров, которая, в частности, работала заместителем начальника центра психофизиологической диагностики МВД России по Амурской области.

До назначения врио губернатора в 2015 году Козлов практически не говорил про свою личную жизнь. «Проживал в гражданском браке. Понимаю, нелегко жить с человеком, который основное время посвящает работе, вечно занят. Но такой уж я есть. Издержки профессии. Я, конечно, хочу, чтобы у меня была семья и дети, и думаю, всему свое время», — говорил он в интервью в апреле 2014 года.

Но уже 28 марта 2015 года, спустя всего три дня после назначение врио главы Амурской области, Козлов женился на Анне Логиновой. «Регистрация прошла тихо, скромно, без излишней шумихи. Врио главы региона не хотел привлекать к этому событию всеобщего внимания», — поясняла тогда пресс-секретарь Наталья Кобызова.

Сама Логинова спустя несколько месяцев после свадьбы рассказывала, что они знакомы с Козловым 12 лет. «Предложения пожениться были неоднократно. Но все время были какие-то причины то у меня, то у него. Молодость, учеба, занятость — то одно, то другое. Когда произошло назначение, он позвонил мне, не сказал ничего особенного, но прозвучала одна фраза, из которой я поняла, что мне предлагают закрепить наши отношения, поставить финальную точку», — рассказывала она в интервью информагентству «Порт Амур». С тех пор в семье Козлова родилось двое детей.

Судя по декларации, жена Козлова зарабатывает немного. Максимальный доход — как и мужа — у нее был зафиксирован в 2019 году, когда она получила 1,22 млн рублей. В собственности супруги чиновника — только квартира площадью 42,3 квадратного метра. Хотя один из источников нашего издания отмечает, что Козлов неравнодушен к дорогим машинам и часам.

«Задача Козлова — правильно отчитаться. Больше и не требуется»

По словам политолога Александра Кынева, чиновники, подобные Александру Козлову, «делают карьеру за счет того, что вписываются в тренды: где-то могут выступить, приготовить презентацию и понравиться начальнику».

«Если вы посмотрите биографию чиновников и губернаторов последних лет, вы увидите, что большинство из них никакими суперпрофессионалами не являются. Их средняя биография состоит из того, что они где-то поработали на производстве или корпорации в разном качестве, потом когда-то во время этого процесса получили образование, а мы знаем, что такое получение образования одновременно с работой, а потом, перепрыгивая из клеточки в клеточку, получили должность.

В биографии среднего чиновника ни о каких талантах с точки зрения личного профессионализма речи не идет», — говорит эксперт.

Оценивая политическую карьеру Козлова, политолог Кынев считает, что тот «был удобен» сначала Кожемяко, потом Трутневу. «Когда Козлов стал губернатором с большим трудом, местные его постоянно провожали как неудачного губернатора, но все кончилось тем, что он ушел даже на повышение. А внутри министерства отличить личный вклад от общего почти невозможно. Задача министра правильно отчитаться на совещании. Больше от него и не требуется», — полагает Кынев.

Анастасия Мельникова, Мария Плюснина