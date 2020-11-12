Скандалы: Момент истины для Эраста Галумова

12.11.2020, 16:45, Разное

Прокурор попросил восемь лет колонии для экс-главы ИД «Известия»

Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы приговорить к восемь годам колонии бывшего главу ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщил ТАСС его адвокат Владимир Семенцов, приговор будет оглашен 23 ноября. «В ходе прений сторон прокурор запросила для нашего подзащитного 8 лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор огласят 23 ноября в 14:00 мск», — сказал адвокат. Он добавил, что защита просит оправдать Галумова.

Эраст Галумов был арестован в начале 2018 года. Он обвиняется по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в 2016 году, оно насчитывает около 40 томов. По делу проходят также бывший замгендиректора по экономике и финансам издательства «Известия» Галина Петрунина и бывший гендиректор управления по эксплуатации зданий и сооружений Игорь Григорьев (они находятся под подпиской о невыезде). Для них прокуратура запросила по два года лишения свободы.

В отношении бизнесмена Валерия Логинова летом этого года суд прекратил уголовное преследование и освободил в зале суда.

Потерпевшей стороной по делу признано издательство «Известия», сумма ущерба составляет около 140 млн рублей. По версии следствия, фигуранты дела в 2009-2012 годах вступили в преступный сговор и составили фиктивные договоры подряда на демонтаж полиграфического оборудования и выполнение работ для внешнего электроснабжения объекта издательства.

В середине апреля 2019 года были арестованы начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, они вымогали 1 млн долларов у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и условное наказание.

Оригинал материала: «ТАСС»

«КоммерсантЪ», 18.06.20, «Ни дела, ни свободы»

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский райсуд Москвы отказался освободить из СИЗО бывшего гендиректора находящегося в ведении управделами президента ФГУП «Издательство «Известия»» Эраста Галумова. Процесс по обвинению в особо крупном мошенничестве над экономистом и политологом идет с конца прошлого года, он провел почти 2,5 года под стражей, но на днях за истечением срока давности было прекращено преследование по одному из двух вменяемых ему эпизодов. Суд сразу освободил его предполагаемого подельника, но не самого Эраста Галумова. Адвокаты настаивают, что все доказательства по делу недопустимы, так как собраны следователями ФСБ, которые с помощью того же господина Галумова были задержаны за вымогательство взятки в размере 65 млн руб.

Очередное заседание по громкому делу Эраста Галумова началось с опозданием, так как отсутствовала связь с СИЗО «Лефортово», где уже почти 2,5 года содержится экс-гендиректор ФГУП «Издательство «Известия»». Судья Алишер Ларин пояснил, что доставки подсудимого снова не будет, так как столичные следственные изоляторы находятся на карантине до 1 июля из-за эпидемии коронавируса. До этого времени заключенных оттуда на судебно-следственные действия вывозить нельзя.

Напомним, следователи ФСБ обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) помимо самого господина Галумова его бывшего заместителя по экономике Галину Петрунину и бизнесменов Валерия Логинова и Игоря Григорьева. Как рассказывал “Ъ”, под стражей находились лишь сам Эраст Галумов и Валерий Логинов. Причем для второго арест был по большому счету формальностью. На следствие и суд его этапировали из колонии, где он отбывал пятилетний срок за покушение на мошенническое хищение в 2010–2011 годах около 250 млн руб. при прокладке электрокабелей к зданию «Детского мира» на Кузнецком Мосту.

9 июня судья Ларин объявил, что прекращает за истечением сроков давности уголовное преследование подсудимых по одному из двух эпизодов, связанных с хищением более 100 млн руб. при поставках электроэнергии в помещения «Известий».

Между тем это было единственное обвинение в адрес Валерия Логинова. А так как срок по предыдущему делу у него также истек, он был немедленно освобожден. На заседание в четверг он уже не пришел. Хотя, вполне возможно, позже его могут пригласить как свидетеля.

При этом Галина Петрунина и Игорь Григорьев с самого начала расследования находятся под подпиской о невыезде. В этих условиях защита единственного арестованного фигуранта обратилась к суду с ходатайством об изменении Эрасту Галумову меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием в СИЗО. Как пояснил “Ъ” адвокат экс-главы ФГУПа Владимир Семенцов, у них было три веских довода. Во-первых, по его словам, «суд снял 80% обвинений». Во-вторых, вновь были оглашены данные об ухудшении состояния здоровья 62-летнего мужчины, имеющего звание полковника запаса и награды, в том числе орден Дружбы, медали за службу в вооруженных силах, многочисленные грамоты от администрации и управделами президента, правительства и различных ведомств, включая Следственный комитет России, членом общественного совета которого он являлся. Помимо всего этого защита напомнила, что считает все доказательства, полученные следствием, недопустимыми.

В ходе расследования следователи ФСБ потребовали у Эраста Галумова и его сына 65 млн руб. в биткойнах в обмен на условный срок для политолога.

В рамках этой сделки, проходившей под контролем сотрудников УСБ ФСБ, господин Галумов должен был давать определенные показания, чтобы помочь изобличить коррумпированных контрразведчиков. Однако после того как они были задержаны, уголовное дело экс-главы ФГУПа не было прекращено — наоборот, направлено в суд.

Между тем представители прокуратуры возражали против изменения меры пресечения, настаивая, что обстоятельства дела, несмотря на снятие части обвинений, не изменились. В результате суд встал на сторону обвинения, продлив Эрасту Галумова срок содержания до сентября. Впрочем, сам заключенный на это отреагировал довольно спокойно и даже с долей юмора.

Господин Галумов заявил, что в СИЗО у него могут возникнуть трудности с голосованием 1 июля по изменениям в Конституцию. Оказалось, он не знает сути поправок, а получить их в «Лефортово» для изучения не смог, в связи с чем намерен снова обратиться к руководству изолятора.

Напомним, поводом для уголовного преследования политолога и экономиста стало заявление в ФСБ его преемницы на посту гендиректора (сам он возглавлял ФГУП с 2001 по 2013 год), которая посчитала, что ее предшественник причинил ущерб предприятию при заключении инвестиционного контракта с компанией «Легаси» и управделами президента. Предполагалось, что ФГУП передаст инвестору свои помещения в аренду за $25 млн, убрав при этом из них ставший ненужным печатный станок и обеспечив дополнительной электроэнергией. Новый руководитель ФГУПа посчитала, что на эти цели необоснованно было потрачено 54 млн руб. В сентябре 2017 года появилось еще одно дело — о хищении более100 млн руб. при обеспечении помещений энергией. Позже оба дела объединили.

Интересно, что дело 23 раза прекращали, а затем возобновляли снова.

Кроме того, было не очень ясно, почему расследованием занимаются следователи 7-го отдела СУ ФСБ, который специализируется на борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий.

Позже двое борцов с киберпреступностью — непосредственно ведший дело Эраста Галумова майор Сергей Белоусов и его только что уволившийся коллега капитан Алексей Колбов — были задержаны за вымогательство взятки в биткойнах. По некоторым данным, последний признал вину, заявив, что хотел завладеть деньгами семьи Галумовых с помощью похищенных документов, а его сослуживец ни о чем не знал. Судя по всему, он хотел избежать обвинений в должностном преступлении в составе группы — вымогательстве взятки в особо крупном размере, надеясь на переквалификацию на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если по первой статье ему грозило до 15 лет строгого режима с огромным штрафом, то по второй — до десяти лет общей колонии. А с учетом признания и былых заслуг мог бы рассчитывать на минимальное наказание, хотя арест следователей и стал серьезным ударом по репутации ФСБ: ранее сотрудников центрального аппарата спецслужбы за коррупцию не задерживали. Впрочем, по предварительным данным, переквалификации уголовного дела на более легкую статью УК РФ не произошло. А в ближайшее время якобы планируется предъявить капитану Колбову и майору Белоусову обвинение в окончательной редакции и передать заключение для утверждения в прокуратуру.

Сергей Сергеев