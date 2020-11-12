Эксперт назвал главную причину угасания протестов в Белоруссии

12.11.2020, 16:43, Разное

По мнению специалиста, главная ошибка лидеров оппозиции состоит в том, что они не направили протестный потенциал в нужное русло. Лозунга “Уходи!” оказалось недостаточно для того, чтобы Александр Лукашенко покинул пост.

Оппозиции следовало мобилизовать людей на пересчет голосов. “А так протестная энергия тратилась попусту”, – сказал Александр Алесин. После нескольких месяцев хождения по улицам белорусы морально устали.

При этом эксперт отметил, что есть стойкие протестующие. Однако, как правило, таких людей не очень много. Алесин предположил, что силовикам удастся разобраться с “настоящими революционерами”.

Возможно, оппозиционерам следовало вступить в легальные организации, например, партии или общественные движения. Таким образом они бы могли получить легальную трибуну для выражения своих взглядов.

Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались сразу после выборов президента. Многие граждане остались недовольны тем, что победу одержал Александр Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за политика отдало голос большинство избирателей – 80%. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали всего 10% граждан. Против всех высказались 4% человек.

Британский аналитический центр Chatham House

провел социологический опрос среди белорусов через несколько недель после выборов. За Александра Лукашенко отдали голос 20% респондентов, а за Светлану Тихановскую – 52%.