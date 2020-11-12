НАПК не может проверить информацию о финансировании Партии Шария из-за решения КСУ

12.11.2020, 16:40, Новости дня

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции не может проверить информацию о финансировании Партии Шария из-за решения Конституционного Суда, который признал неконституционными отдельные полномочия агентства. Об этом в НАПК сообщили в ответе на запрос “Радіо Свобода”.

13 октября НАПК получило заявление общественной организации “ТОМ 14”, которая создает проект журналистских расследований “Наші гроші”, о возможных нарушениях Партией Шария требований закона к правилам финансирования политсил.

“Освещенные факты и обстоятельства и дополнительные материалы планировалось объективно и всесторонне учесть в пределах компетенции при осуществлении анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2020 года после его поступления в Национальное агентств”, – рассказали в НАПК.

При этом агентство отметило, что в связи с карантином срок представления отчетов за первый, второй и третий кварталы 2020 продлен до 9 февраля 2021 включительно. По состоянию на 11 ноября отчет Партии Шария за второй квартал 2020 года не поступал.

“Обращаем внимание, что согласно решению Конституционного суда Украины от 27.10.2020 № 13-р / 2020 отдельные полномочия Национального агентства признаны неконституционными, в частности в части направления запросов к субъектам хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений для получения информации, в том числе с ограниченным доступом, необходимой для выполнения возложенных на него задач”, – отметили в агентстве.

В октябре журналисты Bihus.info заявили, что Партия Шария платит экспертам, чтобы те положительно упоминали Шария в телевизионных эфирах. Средства для оплаты таких услуг, по мнению расследователей, предоставляла компания “БРСМ-Нафта”.

Сам Шарий обвинения в покупке экспертов отрицал, а в “БРСМ-Нафті” заявили, что расследование является атакой для дискредитации компании.