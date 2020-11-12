 

Чорновил: Спрос на настойку боярышника целенаправленно переориентируют. В том числе и при помощи карантинных мероприятий

12.11.2020, 16:40, Новости дня

Тема спиртовых настоек для Украины гораздо тревожнее, чем это себе представляют большинство добропорядочных трезвых граждан, пишет в своем блоге на сайте “Цензор.НЕТ” политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил. Он заявил, что в этой проблеме министр здравоохранения Максим Степанов “играет очень существенную негативную роль”.

“Оказывается в Украине также актуальным стал так называемый “аптечный алкоголизм”. Через аптечные сети, как оказалось, продают популярую среди алкозависимой публики настойку боярышника в объемах одной десятой от объемов водки. Сначала засомневался, но объясняют, что речь идет обо всей системе, а не только о розничной торговле в аптеках. Ведь есть оптовые и мелко-оптовые склады, поставки через посредников и тому подобное. Это ужасно, но какое-то немыслимое количество маргинализированных (и не только) граждан сейчас стабильно потребляют уже не водку, а как в РФии, настойку боярышника. Оказывается, он и дешевле подакцизного пойла, и продается круглосуточно без ограничений. Поэтому количество таких “аптечных алкоголиков” начало расти как раз в разгар пандемии и карантинных мероприятий”, – утверждает политолог.

Он отметил, что низкая цена на аптечные спиртовые настойки – не главная и не единственная причина спроса.

“Спрос достаточно целенаправленно переориентируют. В том числе и при помощи карантинных мероприятий. Когда торговля испытывает осложнения и препятствия, аптеки работают совершенно свободно. И это, конечно же, правильно. Неправильно, когда некоторые основные мероприятия подчиняются не логике борьбы с распространением заболевания, а каким-то шкурным потребностям некоторых чиновников от медицины. Карантин выходного дня в подготовленных нашим Минздравом формах уже раскритиковали большинство независимых экспертов в медицинской и эпидемиологической сфере. Я в этом не специалист, но доводы признаю справедливыми – эффект от таких полумер точно будет минимальным, а вред для различных отраслей безусловна. А для пьяниц, когда другие источники пойла ограничены, остаются аптечные сети, а еще посредники, которые встраиваются между оптовой системой аптечных сетей и потребителем”, – написал Чорновил.

Политолог объяснил, почему связывает рост продаж настойки боярышника именно с решениями главы Минздрава.

“Да потому что он именно для этого и шел на свой пост. Это не совсем типичный для Украины министр здравоохранения. У нас были преимущественно министры-карьерные врачи, которые проходили все ступени от простого врача до руководителей клиник. Были несколько министров-ученых. А сейчас имеем министра-бизнесмена. Да, у него есть диплом медицинского учреждения. И больше в этой области ни одного дня работы, – отметил он. – Терять доходы от новой кормушки не желал даже одного дня. Такой уж он человек основательный… Поэтому и возник тот скандал, когда оказалось, что в тот самый день и те же часы, когда парламент назначал Степанова министром, его жена спешно регистрировала фирму по торговле медицинскими средствами и оборудованием и по оказанию медицинских услуг”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

29.06 / По поправкам в Конституцию дистанционно проголосовали более 1 млн человек

11.11 / Байден – Трампу: Господин президент, я ожидаю разговора с вами

11.10 / В Минске остались послы только двух стран Евросоюза

16.09 / Академик РАН объяснил, почему при испытании вакцины от коронавируса добровольцам нельзя беременеть, пить и курить

09.10 / Литва сократила дипломатическое присутствие в Белоруссии

24.09 / Прокуратура в США попросила приговорить россиянина Никулина к 12 годам

11.09 / Для борьбы с парниковым эффектом необходим переход к растительной пище

01.07 / Испытания потенциальной вакцины от COVID-19 дают положительные результаты

06.09 / Фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы» открылся в Ростове-на-Дону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска